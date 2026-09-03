藍營說理、綠營說情？31名候選人MBTI揭密 「F人」大本營在這

2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。

T、F代表什麼？一個重邏輯、一個重感受

MBTI由4個英文字母組成，其中第3個字母分為「T」與「F」，代表一個人在做決定時較傾向採取的方式。「T」是Thinking（思考型），傾向以邏輯、客觀資訊及分析結果做判斷；「F」則是Feeling（情感型），較重視個人價值、情感以及他人的感受。簡單來說，T人做決定時比較容易先問「這樣合不合理？」，F人則可能更在意「這樣大家感受如何？」

以政治人物為例，F型人格的優勢通常在於同理心、人際互動與溝通協調，較能感受民眾需求，也容易在選民互動中展現親和力；T型人格則擅長分析問題、制定策略及處理複雜決策，面對政策或行政問題時，較容易從制度、數據與效率角度切入。

有趣的是，韓國近年流行「諾T呀？」（너 T야？）一詞，意思就是「你是T嗎？」常被用來吐槽一個人過於理性、缺乏共感，例如明明是在分享情緒，對方卻立刻開始分析問題，讓人忍不住反問：「你是T嗎？」

31位候選人揭曉：T型13人、F型18人

此次調查的31位候選人中，T型共有13人，其中ISTJ僅有1人，為國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩；INTJ則有3人，包括國民黨新北市長候選人李四川、國民黨桃園市長候選人張善政，以及民眾黨新竹市長候選人高虹安。

ENTJ則是T型中人數最多的類型，共有9人，包括國民黨苗栗縣長候選人鍾東錦、國民黨高雄市長候選人柯志恩、國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲、國民黨連江縣長候選人王忠銘、民進黨新竹縣長候選人鄭朝方、民進黨苗栗縣長候選人陳品安、民進黨南投縣長候選人温世政、民進黨屏東縣長候選人周春米，以及無黨籍彰化縣長候選人邱建富。

「T人代表」案例

張善政「數據治理」很有T味 「INTJ」張善政，過去具有資訊科技背景，從中央政務到地方治理，也經常將科技、AI、大數據導入政策。他曾將「科學決策、數據治理」列為智慧桃園的重要主軸，從資料分析與系統治理角度處理城市問題，展現相當鮮明的T型思考方式。

國民黨桃園市長候選人張善政。聯合報系資料照

高虹安工程師性格鮮明：先找問題、再找工具 同樣是INTJ的高虹安，具有資訊工程與大數據背景。她過去談到AI時曾強調，重點不是每個人都要從零打造工具，而是先「問對問題、找對問題」，再思考如何利用AI大數據解決問題，這種問題導向、工具導向的思考模式，很有T型色彩。

民眾黨新竹市長候選人高虹安。聯合報系資料照

至於F型人格，31位候選人中共有18人，稍微多於T型。其中ESFJ共有4人，包括國民黨彰化縣長候選人魏平政、國民黨台東縣長候選人吳秀華、民進黨新北市長候選人蘇巧慧，以及民進黨台中市長候選人何欣純。

INFJ則有2人，分別為民進黨新竹市長候選人莊競程、民進黨彰化縣長候選人陳素月；INFP則有1人，為民進黨台北市長候選人沈伯洋。

ENFP共有2人，包括國民黨金門縣長候選人陳玉珍，以及民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘。

至於F型中人數最多的ENFJ，則有9人，包括國民黨南投縣長候選人許淑華、國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、國民黨屏東縣長候選人蘇清泉、民進黨雲林縣長候選人劉建國、民進黨台南市長候選人陳亭妃、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆、民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾、民眾黨嘉義市長候選人張啓楷，以及無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡。

「F人代表」案例

蘇巧慧「水獺媽媽」很有F味 身為ESFJ的蘇巧慧，除了政治人物身分，還有「水獺媽媽」這個親子形象。她長期透過Podcast說故事、分享繪本，甚至走進書市集為孩子說故事，強調透過故事拉近親子距離，展現重視人際互動、情感交流與照顧他人感受的一面。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧。聯合報系資料照

陳玉珍「服務型」人格 24小時手機不關機 陳玉珍曾表示，擔任立委4年多，累計處理超過1.2萬件選民服務案件，手機更是24小時不關機。對於選民需求，她強調會盡力協助處理。這種高度投入人際互動、即時回應民眾需求的風格，也與F型重視人際關係與他人需求的特質有幾分呼應。

國民黨金門縣長候選人陳玉珍。聯合報系資料照

藍T略多、綠F明顯多？藍綠分布呈現反差

若進一步從政黨觀察，國民黨13人中，T型7人、F型6人，T略多於F；民進黨14人中，T型只有4人，F型則高達10人，差距相當明顯。

國民黨的T型名單包括徐欣瑩、李四川、張善政、鍾東錦、柯志恩、吳宗憲、王忠銘，共7人，其中又以ENTJ、INTJ、ISTJ為主，呈現出較明顯的「T型＋J型」組合。

民進黨則呈現相反分布，F型有10人占比超過7成，而且類型相對集中，包括ESFJ的蘇巧慧、何欣純；INFJ的莊競程、陳素月；INFP的沈伯洋；ENFP的蔡易餘，以及ENFJ的劉建國、陳亭妃、賴瑞隆、吳淑瑾。

從這31名政治人物的MBTI資料來看，藍綠之間確實呈現出相當明顯的T／F分布差異。國民黨13人中T型7人、F型6人，比例幾乎五五波，但T略占上風；民進黨14人則僅4人為T型，F型多達10人，形成明顯反差。若僅就這份名單觀察，確實可以看出「藍T略多、綠F明顯多」的現象。

T不等於理性、F也不等於感性

MBTI中的T，代表做決定時較傾向依據邏輯、客觀原則、一致性與分析；F則代表做決定時較傾向考量價值觀、人際關係、他人感受與和諧。

不過，T不等於理性，F也不等於感性。

柯志恩也是T型？教育心理學博士談育兒 柯志恩雖然被測出ENTJ，但T型並不代表缺乏情感。身為兩個孩子的家長，又具教育心理學博士背景，她同樣經常從親子與教育角度談公共議題，顯示T、F並非「理性與感性」的二分法。

國民黨高雄市長候選人柯志恩。聯合報系資料照

沈伯洋是INFP，卻拿AI分析300萬筆資料 F型也不代表不會分析數據。INFP的沈伯洋，近期便運用AI分析台北市超過300萬筆1999市民熱線資料，從大量市民陳情中整理出民怨議題。這也再次說明，MBTI的T／F講的是「偏好的決策方式」，並不是一個人有沒有分析能力。

民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照

從這份名單來看，F型候選人在人數上占優勢，但MBTI畢竟只是性格傾向分析，並不能直接等同於政治風格或施政能力。對選民而言，除了觀察候選人的政見與政治經歷，也可以把MBTI當成一個有趣的切入點，看看平時在鏡頭前展現的形象，與人格特質是否有幾分相似。