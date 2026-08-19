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民進黨行動中常會移師彰化 高層喊有信心拿回地方執政

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央下午召開「行動中常會」彰化場，由民進黨彰化縣長參選人陳素月「治理願景」專題報告，賴清德總統（右）為民進黨彰化縣長參選人陳素月（左）等拉抬聲勢並高呼口號、合影。記者曾學仁／攝影
民進黨中央下午召開「行動中常會」彰化場，由民進黨彰化縣長參選人陳素月「治理願景」專題報告，賴清德總統（右）為民進黨彰化縣長參選人陳素月（左）等拉抬聲勢並高呼口號、合影。記者曾學仁／攝影

民進黨行動中常會今天在彰化舉行，黨主席賴清德率地方黨公職、參選人一起為民進黨彰化縣長參選人陳素月造勢。

2026九合一選舉

陳素月陣營操盤人士表示，目前國民黨尚未整合，所以藍營縣長參選人魏平政民調基礎相對較低，但未來可預期整合後會上升；民進黨高層指出，從近期二次民調來看，陳素月選情審慎樂觀，有信心拿下彰化。

陳素月陣營操盤人士表示指出，這回彰化縣長選戰民進黨相當有機會拿下，目前主要策略是不做任何負面選戰，也不攻擊任何人，包括現任國民黨籍的彰化縣長王惠美，任內有不錯政績也會給予肯定。

操盤人士指出，目前藍綠支持度結構，陳素月有30多％的基本盤，魏平政只有10幾％，但國民黨的基本盤也會有30多％，只是藍營現在尚未整合，可預期之後隨著藍營整合，魏平政支持度會有所拉升；不過，陳素月民調同步也會拉升，評估雙方陣營的民調差距不會因此被拉進。

該人士說，主打全縣知名度很重要，上回縣長選戰民進黨推派立委黃秀芳出戰，當年就是起步太晚，全縣知名度只拉到七成多，所以這回地方上才會要求黨中央提早提名，目前已經有了好的起步，選戰節奏也都在掌握中。

民進黨高層人士表示，黨中央民調中心有做過2次彰化縣民調，具體數字不便透露，但整體選情審慎樂觀，他相當有信心，民進黨在年底選戰能讓彰化縣重回綠色執政。

中常會 民進黨 2026九合一選舉 王惠美 陳素月 賴清德 彰化縣選舉

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