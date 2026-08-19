影／賴清德彰化挺陳素月 重申零舉債前提普發現金1萬元

民進黨中央下午在彰化舉行「行動中常會」，由民進黨彰化縣長參選人陳素月進行「治理願景」專題報告，民進黨主席賴清德總統也親自出席，為陳素月等彰化選戰參選人拉抬聲勢，並與現場支持者高喊口號、合影。

賴清德度談及明年普發現金1萬元政策表示，政府是在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，增列歲出2357億元，規劃明年普發現金，每人1萬元，讓全民共享經濟發展成果。

賴清德此行也為陳素月助陣，展現民進黨中央力挺彰化縣長參選人的態度，並透過行動中常會深入地方，與地方團隊及支持者交流，替2026年地方選舉布局。