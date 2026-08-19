快訊

不演了！王惠美未出席國民黨中常會 在臉書吐露未積極輔選出原因

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

之前從未跟趙建銘過情人節…陳幸妤：非常開心今天收到這麼多禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴清德彰化挺陳素月 重申零舉債前提普發現金1萬元

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民進黨中央下午召開「行動中常會」彰化場，賴清德總統（前右二）為民進黨彰化縣長參選人陳素月（前左二）站台。記者曾學仁／攝影
民進黨中央下午召開「行動中常會」彰化場，賴清德總統（前右二）為民進黨彰化縣長參選人陳素月（前左二）站台。記者曾學仁／攝影

民進黨中央下午在彰化舉行「行動中常會」，由民進黨彰化縣長參選人陳素月進行「治理願景」專題報告，民進黨主席賴清德總統也親自出席，為陳素月等彰化選戰參選人拉抬聲勢，並與現場支持者高喊口號、合影。

2026九合一選舉

賴清德度談及明年普發現金1萬元政策表示，政府是在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，增列歲出2357億元，規劃明年普發現金，每人1萬元，讓全民共享經濟發展成果。

賴清德此行也為陳素月助陣，展現民進黨中央力挺彰化縣長參選人的態度，並透過行動中常會深入地方，與地方團隊及支持者交流，替2026年地方選舉布局。

民進黨中央下午召開「行動中常會」彰化場，民進黨彰化縣長參選人陳素月發表「治理願景」專題報告。賴清德總統（右）為彰化縣長參選人陳素月（左）拉抬聲勢並高呼口號。記者曾學仁／攝影
民進黨中央下午召開「行動中常會」彰化場，民進黨彰化縣長參選人陳素月發表「治理願景」專題報告。賴清德總統（右）為彰化縣長參選人陳素月（左）拉抬聲勢並高呼口號。記者曾學仁／攝影

普發現金 陳素月 民進黨 賴清德 2026九合一選舉 彰化縣選舉

延伸閱讀

影／沈伯洋三政策搶青年票 談普發1萬元：沒舉債、完全合憲

民進黨議員將提案北市府普發現金2萬 北市財政局回應了

AI紅利共享 賴總統：明年普發現金1萬

賴清德宣布普發萬元 嘉義市長選戰參選人打福利牌拚選票

相關新聞

不演了！王惠美未出席國民黨中常會 在臉書吐露未積極輔選出原因

國民黨行動中常會今天移師彰化召開，受邀列席的現任彰化縣長王惠美最終仍未現身。對此，國民黨秘書長李乾龍證實王惠美已請假，並在被問及是否希望她盡早歸隊時，也回應「有信心」。但王惠美隨後在臉書未表達是否輔選魏平政，僅強調會善盡黨員之責，在任期最後的127天內，和縣府團隊奮力打拚到最後一刻，一起努力改造彰化。

民進黨行動中常會移師彰化 高層喊有信心拿回地方執政

民進黨行動中常會今天在彰化舉行，黨主席賴清德率地方黨公職、參選人一起為民進黨彰化縣長參選人陳素月造勢。

解決都更難題 蘇巧慧要成立都更局 李四川親解為何不認同

國民黨新北市長參選人李四川今公布都更政策，強調將成立府級「都更推動委員會」，由市長擔任召集人加速都更。相較對手蘇巧慧表示要成立都更局，李四川表示，新北都更由城鄉局主責，若再成立都更局，就會形成兩個介面，往後又要到府級再去協調，若有跨局處到工務或交通，由市長成立委員會解決相關法令，才能加速都更。

都更困境在審查及協調 李四川推「都更5夠力」政策

台灣各縣市面臨都更推展不易困境。國民黨新北市長參選人李四川今發表都更「都更5夠力」政策，成立府級「都更推動委員會」、容積檢討、防災優先、防洪韌性及以地易地五大力量解決市民的老舊房屋，讓想都更的人有人幫，危險的房屋優先處理、卡住的案子有人解決，讓新北都更真正動起來。

與長者泰安社區長者打滾球 童子瑋：為社區爭取更完善運動空間

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋日前參加七堵區泰安社區舉辦的銀髮滾球趣活動，童子瑋說，滾球考驗手眼協調能力，長輩可以活動筋骨、動腦思考，是很適合社區推廣的運動，他將為基隆的社區爭取更完善的運動空間。

影／李四川拋都更五大策略 盼政府主動協調加速都更

國民黨新北市長參選人李四川上午舉行「都更5夠力」記者會，說明新北未來都更的五大略策。李四川表示，推動都更的核心目的在於維護生命安全，老舊危險建築物的結構改建刻不容緩，而未來也將改變以往「被動等民眾申請」的模式，讓政府主動走入有都更需求的地區協助和協調、排除困難，提升市民參與都更的意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。