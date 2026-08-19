解決都更難題 蘇巧慧要成立都更局 李四川親解為何不認同

國民黨新北市長參選人李四川今公布都更政策，強調將成立府級「都更推動委員會」，由市長擔任召集人加速都更。相較對手蘇巧慧表示要成立都更局，李四川表示，新北都更由城鄉局主責，若再成立都更局，就會形成兩個介面，往後又要到府級再去協調，若有跨局處到工務或交通，由市長成立委員會解決相關法令，才能加速都更。

李四川強調，現在都更處是在城鄉局底下，以前一直想要成立都更局，主要是為了所有都更處的同仁，因過去在職等上比市府一級單位少了一個職等，但考試院已把科室主管的職等改成一致，所以職等部分問題已解決。未來只要透過府級的都更委員會，就能加速都更速度。

媒體詢問李四川要推動都市更新委員會由市長擔任召集人，過去在高雄及北市的經驗是否有成立類似組織，此外，若檢討「基準容積」是否涉及中央法令更改？地方首長面對中央法令變更有何魄力去協調？

李四川回應，不管他在高雄、台北或新北，這幾年來都更推展看到最大的問題就是「協調」還有「審查」，公部門審查因本身有都委會，有都更委員審查，但在權變狀況下及審查時會涉及到工務、交通等局處，以現行做法沒有成立專門委員會，也許會提到市政會議或是由副市長、市長進行內部協調，或類似用個案狀況處理，他成立都更推動委員會，就是會把進行都更審查部分會有固定時間檢討，透過市長層級做進一步處理。

針對容積基準檢討，李四川說，台北市跟新北一樣，台北市現在也在做所謂的全盤檢討，新北市也要檢討，因新北市的都市計畫遍布各個區域，好幾個都市計畫當然會涉及到中央。為了都更推動，往後若新北案子到內政部審查，他也一定親自去參加內政部都委會，才有辦法真正解決地方問題，該爭取的權益都會親自參加。

針對民進黨政府大砍社宅，從興建十三萬戶縮減為三萬戶，新北市府坦言可能會造成新北短少一點三萬戶，今李四川接受聯訪時表示，中央本來預定要蓋十三萬戶社宅，現在改成三萬戶，新北減少一點三萬戶，對新北有相當大影響，若社宅本身由市政府自己承擔是相當大的壓力，另中央租金補助縮減，及新北提「只租不售」的勞工宅也遭中央否決，蘇巧慧現在還是立法委員，從未針對這些問題為新北市民發聲及爭取權益，這是最大的問題。

此外，昨天蘇巧慧到藍營鐵票倉永和樂華夜市掃市場，另昨藝人李烈表態力挺蘇巧慧，媒體詢問未來李四川是否也會爭取百工百業支持?李回應，他的大咖就是四百零四萬的市民，他會走遍二十九區聽取真正的大咖、所有市民的意見，為大家解決問題，這才是他選戰最主要的重點。