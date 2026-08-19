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都更困境在審查及協調 李四川推「都更5夠力」政策

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長參選人李四川宣布新北未來都更政策，李表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更目的是希望房子改建完了以後，能就地居住才是重點。記者杜建重／攝影
新北市長參選人李四川宣布新北未來都更政策，李表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更目的是希望房子改建完了以後，能就地居住才是重點。記者杜建重／攝影

台灣各縣市面臨都更推展不易困境。國民黨新北市長參選人李四川今發表都更「都更5夠力」政策，成立府級「都更推動委員會」、容積檢討、防災優先、防洪韌性及以地易地五大力量解決市民的老舊房屋，讓想都更的人有人幫，危險的房屋優先處理、卡住的案子有人解決，讓新北都更真正動起來。

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李四川今發表都更政策，包括新北建築師公會、不動產估價師公會及永和在地里長等人均出席相挺，李四川強調，居住正義雖重要，居住安全更重要，他以40多年公務經驗發現，都更推展最大問題在審查及協調，協調就涉及私人問題及意願，過去公部門審查也因行政流程導致冗長，他提出五大政策盼能加速都市更新腳步。

李四川說，第一力就是府級整合、行政加速，未來將成立府級「都更推動委員會」，由市長擔任召集人，涉及城鄉、工務、交通、捷運、地政等不同局處都市更新工作，將由市長統籌整合，簡化都更審議時間。

第二力為容積檢討、重建加速，依據未來新北市的發展需求與願景，全面檢討新北市的容積與相關規定，並邀集專家學者及民間團體，同步檢討開挖率、交通承載、公共設施、防災韌性、都市熱島、通風與城市景觀等規範。

第三力防災優先、都更加速，未來將成立「危險建築單一服務窗口」，由市府提供評估鑑定、法令諮詢、整合重建等協助，並補助相關評估費用，降低居民啟動重建的門檻。

第四力防洪韌性、更新加速，面對近年極端氣候與日益嚴峻的都市洪患風險，洪患同樣攸關市民生命財產安全，未來將參考日本等國際韌性城市經驗，推動建立防洪韌性措施，將滯洪、防洪及防災設施納入都市更新與獎勵機制。

第五力：以地易地、媒合加速，將建立「都更容積調派平台」，整合基地預審、容積調派及實施者媒合機制，未來符合面積500平方公尺以上、所有權人百分之百同意及其他相關條件的基地，可由民眾主動提出申請。透過容積調派機制，讓小面積及不易重建基地不再因基地條件受限而長期停滯，也讓市民可以共同參與。

出席活動的新北市建築師公會理事長汪俊男表示，台灣建築耐震標準民國85年修正，921大地震前的舊建築耐震能力不足，需透過防災專案與獎勵措施加速改建，另早期新北多數為六公尺道路，扣除停車後僅剩三公尺，導致人車爭道嚴重影響長幼通行安全，另都更涉及交通與地政等多重複雜問題，期待未來能由市長層級進行跨局處行政整合，細緻落實兼具居住安全與居住尊嚴的都市政策。

新北市不動產估價師公會理事長莊濰銓說，不管哪個縣市的都更審議程序冗長，這是各縣市都面臨的難題，把都市更新審議有關的議題納入府級協調確實可加快審議速度。另新北幅員遼闊，每個鄉鎮發展都不同，執政者很難做到一個通識性可採用的都市政策，各鄉鎮要能因地制宜才能百納海川，此外，新北市需要大規模都更個案，希望未來執政者能提出相對應的誘因及財務支持。

新北市里長聯誼總會總會長、永和區里長聯誼會會長許承煬說，永和竹林路都是老舊社區，巷弄狹窄救災不易，且很多五樓房子建商因沒利潤誘因都不願談都更，地方期待能盡早都更，也期待李四川當選市長後能加速推動。

新北市長參選人李四川宣布新北未來都更政策，李表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更目的是希望房子改建完了以後，能就地居住才是重點。記者杜建重／攝影
新北市長參選人李四川宣布新北未來都更政策，李表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更目的是希望房子改建完了以後，能就地居住才是重點。記者杜建重／攝影

新北市長參選人李四川（中）今宣布新北未來都更略策，李表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更目的是希望房子改建完了以後，能就地居住才是重點。記者杜建重／攝影
新北市長參選人李四川（中）今宣布新北未來都更略策，李表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更目的是希望房子改建完了以後，能就地居住才是重點。記者杜建重／攝影

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