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影／李四川拋都更五大策略 盼政府主動協調加速都更

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
國民黨新北市長參選人李四川上午舉行「都更5夠力」記者會，說明新北未來都更的五大略策。記者杜建重／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上午舉行「都更5夠力」記者會，說明新北未來都更的五大略策。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午舉行「都更5夠力」記者會，說明新北未來都更的五大略策。李四川表示，推動都更的核心目的在於維護生命安全，老舊危險建築物的結構改建刻不容緩，而未來也將改變以往「被動等民眾申請」的模式，讓政府主動走入有都更需求的地區協助和協調、排除困難，提升市民參與都更的意願。

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李四川表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更的目的，是希望這個房子改建完了以後，居住在這裡的人還是要居住在這裡，這才是重點。因為他的生活習慣已經長久在這裡，不是現在都更蓋一個新房子，卻讓他搬到別的地方去住。

李四川指出，他所提出的都更五大策略，本身還是希望促進所有的都更能夠加速，最重要的，往後這個部分，除了私人本身的協調，政府也應該能夠加入，不管在行政或是公家領域這部分，都應該讓都更能儘速協調，不要說等到民眾來申請，政府才介入。政府最重要的部分，是可以到各地就需要去都更的區域，主動來做協調的工作，幫忙他解決，看現在到底碰到什麼樣的問題，這樣才能讓我們的都更能夠儘快去做處理，也讓所有的市民有這個意願來加入都更。

新北市長參選人李四川（中）上午舉行記者會，說明新北未來都更略策，李四川表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更的目的，是希望這個房子改建完了以後，居住在這裡的人還是要居住在這裡，這才是重點。記者杜建重／攝影
新北市長參選人李四川（中）上午舉行記者會，說明新北未來都更略策，李四川表示，都更並不是只有把這一個房子拆掉改建就好，都更的目的，是希望這個房子改建完了以後，居住在這裡的人還是要居住在這裡，這才是重點。記者杜建重／攝影

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