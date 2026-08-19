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清大桃園醫院破局！綠營黃世杰批張善政躺平 市府回嗆從政10年貢獻低

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者陳俊智／攝影

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給清華大學蓋醫院和學校，因清大找不到合作對象延宕7年。民進黨桃園市長參選人黃世杰今批張善政「無心」、「無知」，對未來市立醫院的品質打大問號；桃園市新聞處長羅楚東回應，黃從政超過10年，未見他具體協助桃園改善過哪些醫療問題。

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黃世杰表示，張善政前日在大園市政說明會上，公開說出與中央大學合作的醫院進度「不明確」，清華大學BOT破局都是別人的錯，陽明交大案的衛福部審查進度要靠市民集氣，讓市民見識到了一個「因為無心，所以無知」的市長。3年來都用這樣的態度在施政，蓋出來的市立醫院，又會給市民朋友什麼樣的醫療服務品質？

黃世杰進一步表示，以清大醫院案而言，高醫大評估效益後退出合作，清大重新招商後也接連無人投標，過程中，市府究竟做了什麼努力？為什麼避而不談？因為根本什麼也沒做又躺平，「大園的醫療資源會因為科教館而解決嗎」。

黃世杰說，要建設任何新的醫院，當然要有地，市府本就應該協助用地取得，何來「送地」之說？張市府將建設扭曲成「送地」，等同承認張善政完全不作為，噴口水只是更顯得心虛。

此外，張善政稱要推動市立醫院，預算需要市府自籌，這些預算從何而來？又是否會排擠其他建設？從台大雲林分院以及成大沙崙醫院的案例來看，醫學中心的方案才能獲得中央的奧援，也才能吸引醫學院的合作。也方能真正提升桃園的醫療量能與水準，並且減輕市府的財政負擔

黃也說，遺憾張善政市府避重就輕，面對政策檢視就試圖用政治口水回應，只有沒料的人才怕辯論。張已執政3年，竟然把桃園沒有醫院一事推給前朝，相信桃園人不會接受這樣的說法，年底會用選票讓張善政市府成為「前朝」。

羅楚東回應，黃世杰到了選舉才突然高談闊論桃園醫療，實在令人感慨。黃從政超過十年，從前市府參議、顧問到立法委員、法務部次長，身居要職卻未見具體協助桃園改善哪些醫療問題。

羅楚東也說，黃世杰拿「預算排擠」質疑市立醫院，但黃所提的敬老愛心卡政見一年至少需要72億元，加上健保補助超過20億元，沒聽過黃談財源、談排擠，「難道為了選舉攻防竟要反對桃園設置市立醫院」。

羅楚東強調，市長任內推動擴大肺癌篩檢、急診壅塞監測指數與假日即政中心等多項醫療政策與福利，設市立醫院就是要補強桃園長期不足的公共醫療量能，黃中心思想只有配合黨意令人痛心。

黃世杰 張善政 綠營 2026九合一選舉 桃園市選舉

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