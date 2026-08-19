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鄭朝方家族農舍爆違建疑雲 鄭辦：毫無關係、屋主喊「該拆就拆」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員林碩彥、民眾黨竹北市民代表參選人李心然等人今天與民眾來到建物前陳抗。林碩彥強調，民進黨不能帶頭違建。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員林碩彥、民眾黨竹北市民代表參選人李心然等人今天與民眾來到建物前陳抗。林碩彥強調，民進黨不能帶頭違建。記者黃羿馨／攝影

名嘴吳子嘉爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處農舍，疑有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。鄭辦今回應，鄭朝方與這建物沒有關係；建物所有人則表示，房子是自己所有，若違規「該拆就拆」，盼選舉不要牽扯一般老百姓。

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美麗島電子報董事長吳子嘉前天在「董事長開講」節目表示，該農舍核准面積約152坪，但經空拍圖比對，質疑另有約148坪違建，整體規模逼近300坪。他並指土地及建物雖登記在鄭朝方叔叔名下，但接獲檢舉稱鄭朝方疑為「隱名共有人」，另質疑涉及農舍用地比例超限、農地未依規定使用及圍牆、擋土牆等設施是否合法。

新竹縣議員林碩彥、民眾黨竹北市民代表參選人李心然等人今天與民眾來到建物前陳抗。林碩彥表示，他接獲檢舉來了解，違建不應因政治人物身分而有不同標準，應由竹東鎮公所先行查報，再交由縣府認定及處理；他並舉柯文哲母親住家頂樓違建、黃國昌及韓國瑜相關違建均已拆除為例，強調「民進黨不能帶頭違建」。

對此，新竹縣長參選人鄭朝方辦公室發言人羅子淮表示：「鄭朝方與這座建物沒有任何關係。」新竹縣政府表示，已函請竹東鎮公所查報，若有違規情形，將依法查處。

竹東鎮公所表示，確實於8月5日收到新竹縣政府來函，請公所協助進行違章建築查報，公所建設課已於8月11日前往現場勘查，針對建物現況拍照、記錄，並於8月13日完成相關作業準備程序，經內部簽核流程後，預計今天將資料發文送交新竹縣政府。

竹東鎮公所指出，公所權責僅在協助查報，因此現場僅針對建物現況拍照記錄，後續資料將提供縣府。由於建案建造執照、使用執照均由新竹縣政府建管單位核發，相關圖說也在縣府，後續建物是否屬於違建、有無增建行為，將由縣府進一步認定。

「這就是我自己的一個房子，我就是一個小小老百姓而已」，建物所有人今天受訪表示，房屋是依法向政府申請興建，如果外界認為有問題，就交由政府調查，「政府說該怎麼辦，我也就怎麼辦，我絕對沒有第二句話說，查到該拆就拆。」盼外界不要因為選舉牽扯一般老百姓，不應以抹黑方式破壞其平靜生活。

新竹縣議員林碩彥舉柯文哲母親住家頂樓違建、黃國昌及韓國瑜相關違建均已拆除為例，強調「民進黨不能帶頭違建」。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員林碩彥舉柯文哲母親住家頂樓違建、黃國昌及韓國瑜相關違建均已拆除為例，強調「民進黨不能帶頭違建」。記者黃羿馨／攝影

名嘴吳子嘉爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處農舍，疑有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。鄭辦今回應，鄭朝方與這建物沒有關係。記者黃羿馨／攝影
名嘴吳子嘉爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處農舍，疑有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。鄭辦今回應，鄭朝方與這建物沒有關係。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 違建 農舍 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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