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沈伯洋寧夏夜市拜票掀「洋流」？蔣萬安：我知道有「川流」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。記者林麗玉／攝影

選戰倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋昨天晚間道寧夏夜市拜票，吸引許多支持者到場，還有人自製文宣、送上粽子祝福「包粽」，場面相當熱。台北市長蔣萬安今天被問怎麼看是否「洋流」來了？蔣萬安回「我知道川流，川伯....川流不息」。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策，媒體問及對手沈伯洋昨天到寧夏夜市拜票，支持者相當多，媒體問是否已經掀起「洋流」？蔣萬安酸他知道「川流」。

不過蔣萬安也不忘幫商圈行銷，表示當然還是希望所有的好朋友，都能夠來到台北，不管是寧夏夜市、饒河街夜市等所有的商圈，都可以逛逛走走，品嚐台北在地的特色小吃。

沈伯洋 蔣萬安 拜票 2026九合一選舉 台北市選舉

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