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料普發現金恐攻守易位 張景森分析藍營3殺球：綠營不失分就萬幸了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元。聯合報系資料照
賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元。聯合報系資料照

賴清德總統宣布明年普發1萬元，讓AI紅利全民共享。行政院前政務委員張景森說，民進黨以為搶先發球就能取得主動權，卻因立場急轉彎，變成攻守異位；普發現金的球發出去後，一直到年底地方選舉前，恐怕都是國民黨的殺球時間，民進黨不失分就萬幸了。

2026九合一選舉

張景森指出，這筆錢編在明年度預算，選前老百姓本來就拿不到，按照立法院生態，除非答應2萬元，否則國民黨不會讓總預算在選舉前順利通過。選前既拿不到錢，預算也不會通過，就不會產生現金買票的選舉效果，對民進黨政治紅利等於零。

張景森說，國民黨現在算是撿到槍，原來自己主張發現金，因為買票的作風受到四成選民的批評。現在民進黨肯定普發現金，自願承擔這種批評。發現金變成兩黨共業，國民黨立場突然變得高大上，穩賺不賠。

他接著分析國民黨有三種殺球法，第一，打臉球，打臉民進黨立場翻覆，打臉民進黨候選人，更麻煩的是，反對普發現金的綠營支持者不在少數。他們其實相當不滿去年的民進黨妥協發放現金，這一次一定更生氣。不罵民進黨已經算客氣，禍起蕭牆不是不可能。

他說，第二，觸身球，拿2357億元追索其他預算，或者攻擊政府施政，藍營選前將不斷攻擊有錢普發現金，為什麼沒有錢做OOXX？議題還可以每天換；第三，對決直球，加碼2萬元，這很難處理。選前不答應2萬元，國民黨殺球成功，民進黨暗傷；選前答應2萬元，也是國民黨勝利。

張景森指出，除非民進黨接受2萬元的方案，否則國民黨一定會拖過11月28日地方選舉，這屆立法院拖總預算已經有紀錄。今年度中央政府總預算甚至拖到今年8月才完成三讀。總預算拖下去技術上根本不困難，現在的控制權已經在國民黨手上。

我預測，地方選舉前，只要加碼和其他預算要求沒有得到相當程度滿足，國民黨根本沒有理由急著放行。甚至拖得越久，民進黨原本想得到的政治紅利就越少。就算國民黨在普發現金議題得到勝利，想換取總預算通過，恐怕也沒那麼容易。民進黨原本以為搶先發球，就可以取得主動權。問題是，因為政策立場急轉彎，在這個議題上變成攻守異位。球一發出去，後面可能就一直是別人在殺球了。

普發現金 張景森 藍營 2026九合一選舉

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