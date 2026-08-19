育兒9大利多！蔣萬安宣布首創「月子加菜金」每胎3萬等多新政

年底選戰倒數三個多月，台北市長蔣萬安今宣布，台北市再度首創全國發「月子加菜金」每胎三萬元，加上生育獎勵金，台北市育兒第一胎就能領到七萬元，全方位支持婚育家庭。市府預估每年約有1.1萬名產婦受惠。

蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。包括全國首創月子加菜金每胎補助3萬元；擴大凍卵補助；60 分鐘新手家庭特別門診；「好孕 2U 專車」PLUS 補助提高至 1 萬點(元)、使用至預產期後一年；全國首創新生兒 8 小時免費電子臨托券；2-5 歲私幼加碼，增加補助並放寬申請排富門檻等。

蔣宣布，市府持續傾聽婚育家庭需求，再推出全國首創的「月子加菜金」，並且進一步整合醫療、產後照顧、托育、幼兒教育、稅制及居住等面向推出加碼政策，透過跨局處資源整合，延伸從備孕、生產、育兒到安居各階段的支持，減輕年輕世代婚育過程中的經濟與照顧壓力。

其中全國首創月子加菜金每胎補助3萬元，北市府從懷孕、生產到產後復原，對媽媽的身體及家庭經濟都是一大考驗。北市預計116 年推出全國首創「月子加菜金—產後膳食費補助」，每位產婦不排富，每胎補助 3萬元。

另外，擴大凍卵補助，北市進一步擴大醫療性凍卵補助對象。未來補助範圍將擴及25至40歲、因疾病本身或治療可能影響生育 能力的女性，例如良性卵巢腫瘤患者等，補助金額也將由最高3萬2000元提高至7萬2000元，包括療程補助從2萬元大幅提高至6 萬元、4年保存費1萬2000 元，預計116年1月實施。

打造醫療級育兒後盾60分鐘新手家庭特別門診，市府將推出新手家庭特別門診，整合小兒科醫師、護理師、 社工師及營養師等專業人員，以聯合門診方式提供家庭支持。不只關注嬰幼兒生長發育，也將家長心理健康及親職教養納入評估，每次門診時間最長可達60分鐘，預計115年10月開診。

「好孕 2U 專車」PLUS 補助提高至 1 萬點(元)、使用至預產期後一年，額度由現行8000 點(元)提高至 1 萬點(元)，相當於增加約8趟次搭乘機會； 使用期限則由產後半年延長至預產期後一年。新制預計 115 年 10 月實施，預估約1 萬2000 名孕產婦受惠。

北市府也加碼全國首創新生兒8 小時免費電子臨托券，預計115年9月推出全國首創「新生兒8小時免費電子臨托券」，北市市民家中有115年出生且滿6個月以上未滿1歲之新生兒均可申請， 並可彈性使用至幼兒滿 2 歲前。

2-5 歲私幼加碼增加補助並放寬申請排富門檻，自115學年度起，針對設籍北市且就讀，北市私立幼兒園的 5 歲幼兒，每名幼兒每學期均額外增加 5,000 元，依家戶年 所得不同，可領每學期 7,543 元至 1 萬 7,543 元，進一步縮小公、私立幼兒園 學費差距。

另外，2至4歲幼兒的「寶貝我愛你」私幼補助，市府也將調整現行排富標準。115學年度起， 由現行所得稅率 20%的排富方式(參照 115 學年度綜合所得淨額為 138 萬元)， 改採「綜合所得淨額」計算，並放寬綜合所得淨額為180萬元以下之家庭均可。

另外，針對新婚及育兒家庭，提出婚育住宅地價稅及房屋稅減免政策方向，以地價稅及房屋稅減至0元為政策目標。

蔣萬安今也宣布，北市府推幸福育兒一萬戶，小學就讀安心住 北市延續 113 年推動之「幸福住宅」專案，導入社宅 20%婚育專屬配額 後，未來全市將可提供1萬戶居住資源給新婚2年內或育有未成年子女之家庭 承租。此外，為免除育兒家庭因搬遷影響子女就學，都發局推動「社會住宅續租學區放寬方案」，針對入住社宅之育兒家庭，放寬申請續租時的就學條件，不再以承租社宅所屬或分發學區學校為限。