快訊

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

延托甘苦／延托成常態幼師硬撐 人力缺一套輪班制度

聽新聞
0:00 / 0:00

育兒9大利多！蔣萬安宣布首創「月子加菜金」每胎3萬等多新政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數三個多月，台北市長蔣萬安今宣布，台北市再度首創全國發「月子加菜金」每胎三萬元，加上生育獎勵金，台北市育兒第一胎就能領到七萬元，全方位支持婚育家庭。市府預估每年約有1.1萬名產婦受惠。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。包括全國首創月子加菜金每胎補助3萬元；擴大凍卵補助；60 分鐘新手家庭特別門診；「好孕 2U 專車」PLUS 補助提高至 1 萬點(元)、使用至預產期後一年；全國首創新生兒 8 小時免費電子臨托券；2-5 歲私幼加碼，增加補助並放寬申請排富門檻等。

蔣宣布，市府持續傾聽婚育家庭需求，再推出全國首創的「月子加菜金」，並且進一步整合醫療、產後照顧、托育、幼兒教育、稅制及居住等面向推出加碼政策，透過跨局處資源整合，延伸從備孕、生產、育兒到安居各階段的支持，減輕年輕世代婚育過程中的經濟與照顧壓力。

其中全國首創月子加菜金每胎補助3萬元，北市府從懷孕、生產到產後復原，對媽媽的身體及家庭經濟都是一大考驗。北市預計116 年推出全國首創「月子加菜金—產後膳食費補助」，每位產婦不排富，每胎補助 3萬元。

另外，擴大凍卵補助，北市進一步擴大醫療性凍卵補助對象。未來補助範圍將擴及25至40歲、因疾病本身或治療可能影響生育 能力的女性，例如良性卵巢腫瘤患者等，補助金額也將由最高3萬2000元提高至7萬2000元，包括療程補助從2萬元大幅提高至6 萬元、4年保存費1萬2000 元，預計116年1月實施。

打造醫療級育兒後盾60分鐘新手家庭特別門診，市府將推出新手家庭特別門診，整合小兒科醫師、護理師、 社工師及營養師等專業人員，以聯合門診方式提供家庭支持。不只關注嬰幼兒生長發育，也將家長心理健康及親職教養納入評估，每次門診時間最長可達60分鐘，預計115年10月開診。

「好孕 2U 專車」PLUS 補助提高至 1 萬點(元)、使用至預產期後一年，額度由現行8000 點(元)提高至 1 萬點(元)，相當於增加約8趟次搭乘機會； 使用期限則由產後半年延長至預產期後一年。新制預計 115 年 10 月實施，預估約1 萬2000 名孕產婦受惠。

北市府也加碼全國首創新生兒8 小時免費電子臨托券，預計115年9月推出全國首創「新生兒8小時免費電子臨托券」，北市市民家中有115年出生且滿6個月以上未滿1歲之新生兒均可申請， 並可彈性使用至幼兒滿 2 歲前。

2-5 歲私幼加碼增加補助並放寬申請排富門檻，自115學年度起，針對設籍北市且就讀，北市私立幼兒園的 5 歲幼兒，每名幼兒每學期均額外增加 5,000 元，依家戶年 所得不同，可領每學期 7,543 元至 1 萬 7,543 元，進一步縮小公、私立幼兒園 學費差距。

另外，2至4歲幼兒的「寶貝我愛你」私幼補助，市府也將調整現行排富標準。115學年度起， 由現行所得稅率 20%的排富方式(參照 115 學年度綜合所得淨額為 138 萬元)， 改採「綜合所得淨額」計算，並放寬綜合所得淨額為180萬元以下之家庭均可。

另外，針對新婚及育兒家庭，提出婚育住宅地價稅及房屋稅減免政策方向，以地價稅及房屋稅減至0元為政策目標。

蔣萬安今也宣布，北市府推幸福育兒一萬戶，小學就讀安心住 北市延續 113 年推動之「幸福住宅」專案，導入社宅 20%婚育專屬配額 後，未來全市將可提供1萬戶居住資源給新婚2年內或育有未成年子女之家庭 承租。此外，為免除育兒家庭因搬遷影響子女就學，都發局推動「社會住宅續租學區放寬方案」，針對入住社宅之育兒家庭，放寬申請續租時的就學條件，不再以承租社宅所屬或分發學區學校為限。

蔣萬安 育兒 凍卵 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

沈伯洋提青年政策 推出城市基金、AI支持、圓夢計畫

國中小導師午餐才宣布免費 高雄再加碼公幼也納入補助1300人受惠

屏東人口下滑…議員拋6歲以下幼兒健保費全額補助 讓爸媽敢生、養得起

賴清德宣布普發萬元 嘉義市長選戰參選人打福利牌拚選票

相關新聞

育兒9大利多！蔣萬安宣布首創「月子加菜金」每胎3萬等多新政

年底選戰倒數三個多月，台北市長蔣萬安今宣布，台北市再度首創全國發「月子加菜金」每胎三萬元，加上生育獎勵金，台北市育兒第一胎就能領到七萬元，全方位支持婚育家庭。市府預估每年約有1.1萬名產婦受惠。

被名嘴取綽號「保力達B 」...蔣萬安不忘轟賴總統妙回一句話

選戰倒數三個多月，台北市長蔣萬安近期被名嘴酸回答問題常常「問A答A」，乾脆綽號取為「保力達B」，蔣萬安今天被問及被取此綽號看法？蔣不用再轟賴清德總統，回答「我覺得最好笑的是萊爾校長。」

料普發現金恐攻守易位 張景森分析藍營3殺球：綠營不失分就萬幸了

賴清德總統宣布明年普發1萬元，讓AI紅利全民共享。行政院前政務委員張景森說，民進黨以為搶先發球就能取得主動權，卻因立場急轉彎，變成攻守異位；普發現金的球發出去後，一直到年底地方選舉前，恐怕都是國民黨的殺球時間，民進黨不失分就萬幸了。

夜市掃街掀「洋流」民眾拿名牌包求簽名 沈伯洋曝女兒一原因生氣

選戰倒數三個月民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到寧夏夜市掃街拜票，吸引大批支持者到場，意外掀起「洋流」風潮，甚至有人拿出出銀行存摺、名牌皮夾要沈幫忙簽名，讓他直呼邊簽「手在抖」，沈晚上也在臉書分享，回家得知女兒看直播發現他沒幫所有人簽到名而生氣，憂心「他會投給另外一個人！」讓他哭笑不得。

北市藍議員參選人啟動配票 黃國昌：民眾黨始終是要靠自己

年底地方選戰進入倒數百日，外界關心藍白兩黨競合關係，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨跟國民黨簽訂政黨合作協議，答應對方的事情就是會說到做到，「我不會在前面講一套、背後搞一套」，目前在台北市會按照既有步調進行，至於新北市、台中市部分則是合作緊密。

賴清德宣布普發萬元 嘉義市長選戰參選人打福利牌拚選票

AI產業熱潮帶動股市經濟成長，政府稅收增加，經濟成長率創新高。賴清德總統宣布，明年中央總預算增列2357億元，在維持歲出入平衡、零舉債下，普發現金每人萬元，讓經濟成長成果全民共享。消息一出，讓年底選舉「福利牌」提前升溫，參選人端出福利搶攻選民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。