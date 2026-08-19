夜市掃街掀「洋流」民眾拿名牌包求簽名 沈伯洋曝女兒一原因生氣

選戰倒數三個月民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到寧夏夜市掃街拜票，吸引大批支持者到場，意外掀起「洋流」風潮，甚至有人拿出出銀行存摺、名牌皮夾要沈幫忙簽名，讓他直呼邊簽「手在抖」，沈晚上也在臉書分享，回家得知女兒看直播發現他沒幫所有人簽到名而生氣，憂心「他會投給另外一個人！」讓他哭笑不得。

昨日雖是平日晚上，不過寧夏夜市仍有不少沈伯洋支持者到訪，人龍綿延數十公尺，預估超過百人到場等候，人潮一路從馬路對側延伸至夜市入口，支持者更稱「洋流來襲」，沈到場後支持者湧上前拍照、握手、索要簽名，相當熱烈也讓沈伯洋走了許久才真正進入夜市內部。

沈伯洋表示，上次來到寧夏夜市約是2、3個月前，當時和團隊忙到很晚大家相當疲累，便一起到夜市用餐，吃了豬血糕、鍋燒麵和臭豆腐等美食。當時還希望民眾看到他能多來打招呼，沒想到這次再訪，前來互動的民眾已明顯增加。

而民眾拿出的簽名的東西五花八門，不只文宣、衣服、水壺和背包等，甚至有支持者拿出銀行存摺、名牌皮夾簽名，讓沈伯洋直呼「有點抖！」不過沈伯洋晚間也在臉書分享，回家得知女兒氣噗噗，一問妻子才知道晚上女兒在看掃街直播，看到很多人沒有簽到名，直呼「爸爸怎麼沒有簽！」、「不然他會投給另外一個人！」也讓他哭笑不得直呼下次改進。