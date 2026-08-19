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北市藍議員參選人啟動配票 黃國昌：民眾黨始終是要靠自己

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌（右）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道

年底地方選戰進入倒數百日，外界關心藍白兩黨競合關係，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨跟國民黨簽訂政黨合作協議，答應對方的事情就是會說到做到，「我不會在前面講一套、背後搞一套」，目前在台北市會按照既有步調進行，至於新北市、台中市部分則是合作緊密。

2026九合一選舉

此外，針對竹北市長選戰布局，藍白兩黨共推人選卡關，黃國昌則說，希望國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩說到做到，「我不願意講不好聽的話」。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨天表示，國民黨台北市議員將首度採配票制度，2選區仍維持「責任里」加配票制，至於台北市長蔣萬安替白營站台，預計會以聯合造勢活動為主。黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，民眾黨始終還是要靠自己。

黃國昌指出，民眾黨跟國民黨簽訂政黨合作協議，答應對方的事情一定會說到做到，「從一開始推動聯合政府、聯合治理，再到跟國民黨簽訂政黨合作協議，乃至於共同政見，我可以問心無愧地說一句話，黃國昌答應的事情一定說到做到，我不會跟你在前面講一套、背後搞一套，我不玩這種，如果這樣搞的話大家就不要合作了。」

黃國昌說，藍白合作歸合作，民眾黨還是具有主體性的政黨，因此會盡可能努力地將優秀年輕人送進地方議會，國民黨在台北市部分有其考慮，民眾黨對此都選擇尊重，「對於在台北市推出4+2的堅強陣容，我們也非常有信心，未來未按照既有的步調去做」。

至於在新北市部分，黃國昌表示，他跟國民黨新北市長參選人李四川的溝通完全沒有距離，雙方不定時會見面、互相傳遞訊息，同時也會分享彼此的看法，民眾黨也有籌辦相關輔選活動，「川伯在跑行程的時候，看到民眾黨的年輕人很願意提攜、給他們機會」，這就是在新北市合作的狀態。

黃國昌說，藍白兩黨在台中市的合作，相對而言也算緊密，民眾黨預計8月底在台中舉辦城市治理論壇，國民黨台中市長參選人江啟臣也會參加。面對年底地方選舉，就是把地方治理的議題談清楚，並且向選民負責任地報告「我們進入地方議會要做的事情」，藉此爭取所有選民的支持。

不過，隨著年底地方選舉進入倒數百日，藍白共推竹北市長人選至今難產，黃國昌則重申，希望徐欣瑩說到做到，「我們給你時間跟空間，我現在真的不願意講不好聽的話，但是我講每一句話，保證他們都聽得懂。」

黃國昌 民眾黨 議員 2026九合一選舉

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