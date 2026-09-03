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誰最會帶隊？31位縣市長MBTI揭密 李四川、蘇巧慧人格差很大

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長候選人李四川（左）、蘇巧慧。AI合成圖，非兩人合照。 示意圖／AI生成
新北市長候選人李四川（左）、蘇巧慧。AI合成圖，非兩人合照。 示意圖／AI生成

2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。

2026九合一選舉

31位縣市長候選人的MBTI人格類型當中，發現ENFJ「主人公型」與ENTJ「指揮官型」各有9人、合計18人，占比超過一半，兩大「帶隊型人格」意外成為主流。其中南投、高雄、屏東更上演主人公對決指揮官的不同風格較勁，柯志恩、賴瑞隆等人將如何展現各自人格特質，值得觀察，另外新北蘇巧慧李四川則是其中最大差異組合，為選戰增添不同看點。

文章目錄

16PERSONALITIES ／ 31 位參選人哪種人格的候選人比例最高？ENFJ 主人公型與 ENTJ 指揮官型各 9 人並列第一，兩者合計 18 人，佔近六成。
ENFJ主人公9人29.0%
許淑華張嘉郡蘇清泉劉建國陳亭妃賴瑞隆吳淑瑾張啓楷吳品叡
ENTJ指揮官9人29.0%
鍾東錦柯志恩吳宗憲王忠銘陳品安温世政周春米邱建富鄭朝方
ESFJ執政官4人12.9%
魏平政吳秀華蘇巧慧何欣純
INTJ建築師3人9.7%
李四川張善政高虹安
INFJ提倡者2人6.5%
莊競程陳素月
ENFP競選者2人6.5%
陳玉珍蔡易餘
ISTJ物流師1人3.2%
徐欣瑩
INFP調停者1人3.2%
沈伯洋
四維度　外向 24：7 內向　／　直覺 26：5 實感　／　情感 18：13 思考　／　判斷 28：3 感知16 種人格僅 8 種出現，其餘掛零。資料：聯合新聞網整理。製圖／聯合新聞網

ENFJ 主人公型（9人）

第一排左起、吳品叡、吳淑瑾、張啓楷；第二排左起張嘉郡、許淑華、陳亭妃；第三排左起劉建國、賴瑞隆、蘇清泉。聯合報系資料照
第一排左起、吳品叡、吳淑瑾、張啓楷；第二排左起張嘉郡、許淑華、陳亭妃；第三排左起劉建國、賴瑞隆、蘇清泉。聯合報系資料照

許淑華、張嘉郡、蘇清泉、劉建國、陳亭妃、賴瑞隆、吳淑瑾、張啓楷、吳品叡

這類人除了演說有感染力，也擅長讀空氣、能把個別選民的處境接上集體敘事，放在選戰裡就是很會跑基層、很會講「我們」、悲情或熱血牌打得自然。

相對的弱點則是太在意別人看法、面對必須得罪人的決策容易拖、迴避衝突。

ENTJ 指揮官型（9人）

鄭朝方、鍾東錦、柯志恩、吳宗憲、王忠銘、陳品安、温世政、周春米、邱建富

第一排左起王忠銘、吳宗憲、周春米；第二排左起邱建富、柯志恩、陳品安；第三排左起温世政、鄭朝方、鍾東錦。聯合報系資料照
第一排左起王忠銘、吳宗憲、周春米；第二排左起邱建富、柯志恩、陳品安；第三排左起温世政、鄭朝方、鍾東錦。聯合報系資料照

僅差一處—F 換成 T，決策軸從「人和價值」換成「目標和效率」。

這類人為目標導向、擅長拆解問題、決斷迅速、說話直接；競選語言偏向「我要在幾年內做到什麼、錢從哪來」。

弱點是強勢、沒耐性、容易低估情感成本，在需要安撫的場合可能顯得冷硬，也較常被貼上獨斷的標籤。

ENFJ x ENTJ 的觀察點：

他們人格十分相似，真正的分野是當要說服別人時，ENFJ 訴諸「這對我們是對的事」，ENTJ 則訴諸「這行得通、我做得到」。

【ENFJ x ENTJ 】南投、高雄、屏東上演主人公指揮官對決

ENFJ 主人公 對上 ENTJ 指揮官三個縣市出現同樣的對決組合。ENFJ 訴諸「這對我們是對的事」，ENTJ 訴諸「這行得通、我做得到」。
南投縣長
許淑華國民黨現任ENFJ主人公VS温世政民進黨ENTJ指揮官
高雄市長
賴瑞隆民進黨ENFJ主人公VS柯志恩國民黨ENTJ指揮官
屏東縣長
蘇清泉國民黨ENFJ主人公VS周春米民進黨現任ENTJ指揮官
標示「現任」者為爭取連任；高雄市長為開放席次。人格與政黨無對應關係：三組 ENFJ 中兩位國民黨、一位民進黨。人格類型為自我陳述。製圖／聯合新聞網

南投：ENFJ許淑華 VS ENFJ温世政

現任縣長對上政治素人。

許淑華上屆以近56%得票率當選，民進黨派出由賴總統推薦的牙醫師温世政參選。這組的結構最清楚：一邊是有行政資源與地方組織的現任者，一邊是靠專業形象和中央加持的空降者。

高雄：ENFJ賴瑞隆 VS ENTJ柯志恩

唯一的開放席次，兩人都是立委出身。

賴瑞隆在民進黨內初選驚險勝出，柯志恩則是二度叩關高雄。雙方都得從頭建立首長形象，是三組裡最接近「純風格對決」的一組。

屏東：ENFJ蘇清泉 VS ENTJ周春米

醫師對上律師，也是二度挑戰對上連任。

第二度挑戰屏東縣長的蘇清泉，對手是爭取連任的周春米。兩人分別是醫師與律師出身，職業背景的對比比人格標籤更具體。

【兩組同型內戰】雲林雙ENFJ主人公、苗栗雙ENTJ指揮官

兩組同型內戰31 人裡只有兩個縣市，對手雙方測出同一種人格。同一個標籤，選戰打法卻未必相同
雲林縣長ENFJ主人公　雙方同型
張嘉郡國民黨VS劉建國民進黨
兩人都是雲林在地立委，打的也是同一種選戰：地方派系與人情網絡。同型，同路數。
苗栗縣長ENTJ指揮官　雙方同型
鍾東錦國民黨現任VS陳品安民進黨
同樣測出指揮官型，權威來源卻完全不同：一邊是行政資源與地方組織，一邊是律師專業與議題戰。
標示「現任」者為爭取連任。其餘同縣市對決皆為跨型組合。人格類型為自我陳述。製圖／聯合新聞網

雲林縣長 ：雙ENFJ主人公 張嘉郡對劉建國

最不令人意外的一組。

兩位都是雲林在地立委、都走人情與地方連結的路線，地方也評估雙方局勢五五波。關鍵在劉建國能否做好「山海整合」、張嘉郡能否擺脫既是助力也是包袱的「張家班」，雲林將是 ENFJ 那套人際動員的戰場。

苗栗縣長 ：雙ENTJ指揮官 鍾東錦（現任）對陳品安

同型不同路徑。

鍾東錦是有行政資源的現任者；陳品安是台大財金與法律碩士出身，2013年在苑裡反瘋車運動擔任義務律師而與苗栗結緣，之後以無黨籍當選縣議員、再高票連任。兩人都測出ENTJ，但鍾的權威來自地方組織，陳則來自專業與議題。

【差距最大的組合】新北ESFJ蘇巧慧 VS INTJ李四川 四個字母有三個相反　

四個字母，三個相反新北市長是整份名單裡差距最大的一組對決，雙方皆非現任。
蘇巧慧民進黨ESFJ執政官VS李四川國民黨INTJ建築師
外向E相反I內向
實感S相反N直覺
情感F相反T思考
判斷J唯一相同J判斷
兩人唯一相同的 J，正是名單最普遍的字母——31 人中 28 人是 J 型。人格類型為自我陳述。製圖／聯合新聞網

按刻板印象，工程師重具體細節、律師重抽象推演，但這組卻完全顛倒。土木工程背景的李四川測出N（直覺型），律師出身的蘇巧慧測出S（實感型）。

兩人都是J。這意味著這場選戰不會是「有計畫的人對上隨機應變的人」，而是兩套都很有計畫的方案正面對撞—差別在方案的出發點。

除了人格站在天秤兩端，兩人的資歷也剛好互補得很整齊。蘇巧慧是三屆立委，雖然打過多次選戰卻沒管過市府；李四川雖然歷任高雄、新北、台北的市府要職，卻從未參選公職。面對侯友宜任滿的開放席次，這組對決的變數比人格標籤大得多。

INTJ李四川、張善政、高虹安：先有技術後有政治的建築師

INTJ建築師：三位技術官僚共同點不是政黨，是路徑：先有專業、後有政治。特質為長期戰略、系統性拆解、靠方案不靠魅力。
李四川國民黨參選新北市長土木工程出身，歷任雙北副市長
張善政國民黨參選桃園市長現任台大土木教授、科技業高管出身
高虹安無黨籍參選新竹市長現任資料科學背景，製造業大數據出身
對不上的一點：INTJ 的 I 是內向，但三人都得長期高曝光。鏡頭前的沉穩是專業訓練，不等於內向。人格類型為自我陳述。製圖／聯合新聞網

三人的共同特徵：都是「先有專業、後有政治」的路徑，而不是從黨務或民代基層一路爬上來的。李四川是土木工程出身，長期在幾任市府主管重大工程；張善政從台大教授到科技業高階經理人，再進入政務體系；高虹安是資料科學背景，從製造業大數據領域轉入政壇。三人的公開語言也較少走情緒動員路線，自我定位都接近「解決問題的人」。

【唯一的內向＋感知】INFP沈伯洋挑戰首都台北市長

INFP調停者：唯一的內向＋感知沈伯洋民進黨參選台北市長31 人中僅 3 人是 P 型，沈伯洋是其中唯一的內向者。和多數人相同的是思考方式，不同的是能量與節奏
I內向7／31 人少數
N直覺26／31 人多數
F情感18／31 人多數
P感知3／31 人少數
長條為名單中擁有該字母的人數。他的 N 與 F 都在多數這一側，真正的例外是 I 與 P——全名單僅 3 人是 P 型，另兩位（陳玉珍、蔡易餘）皆為外向。名單中另有數種人格同樣僅 1 人，此處聚焦於 P 型的稀有性。人格類型為自我陳述。製圖／聯合新聞網

沈伯洋路徑與三位INTJ一樣不是從黨務爬上來，但性質不同。 李四川、張善政、高虹安是「先有專業、後有政治」的技術官僚；沈伯洋是「先有議題、後有政治」的倡議者—學界（犯罪學、法律社會學）與公民團體（黑熊學院共同創辦人）出身，靠假訊息與認知作戰的議題建立辨識度，再進入不分區立委，如今挑戰首都。

本次專題邀請多位縣市長候選人參與人格測驗及文字問答，本文依實際參與及回覆情況呈現。測驗結果為參與者當下的自我評估，僅供認識人物及趣味參考，不代表政治立場、施政能力或選舉評價，未參與者亦不另作解讀。

文中31位參與者為截至7月10日的調查結果，實際候選人登記及資格認定，請以中選會公布資訊為準。

《MBTI人格測驗》大調查

2026九合一選舉 候選人MBTI 李四川 蘇巧慧 沈伯洋 張嘉郡 劉建國 鍾東錦 陳品安 蘇清泉

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