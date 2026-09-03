誰最會帶隊？31位縣市長MBTI揭密 李四川、蘇巧慧人格差很大

2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。

31位縣市長候選人的MBTI人格類型當中，發現ENFJ「主人公型」與ENTJ「指揮官型」各有9人、合計18人，占比超過一半，兩大「帶隊型人格」意外成為主流。其中南投、高雄、屏東更上演主人公對決指揮官的不同風格較勁，柯志恩、賴瑞隆等人將如何展現各自人格特質，值得觀察，另外新北蘇巧慧和李四川則是其中最大差異組合，為選戰增添不同看點。

文章目錄 ENFJ 主人公型（9人）

ENTJ 指揮官型（9人）

【ENFJ x ENTJ 】南投、高雄、屏東上演主人公指揮官對決

【兩組同型內戰】雲林雙ENFJ主人公、苗栗雙ENTJ指揮官

【差距最大的組合】新北ESFJ蘇巧慧 VS INTJ李四川 四個字母有三個相反

【唯一的內向＋感知】INFP沈伯洋挑戰首都台北市長

✦ ✦ ✦ 16PERSONALITIES ／ 31 位參選人 哪種人格的候選人比例最高？ ENFJ 主人公型與 ENTJ 指揮官型各 9 人並列第一 ，兩者合計 18 人，佔近六成。 ENFJ 主人公 9人 29.0% 許淑華 、 張嘉郡 、 蘇清泉 、 劉建國 、 陳亭妃 、 賴瑞隆 、 吳淑瑾 、 張啓楷 、 吳品叡 ENTJ 指揮官 9人 29.0% 鍾東錦 、 柯志恩 、 吳宗憲 、 王忠銘 、 陳品安 、 温世政 、 周春米 、 邱建富 、 鄭朝方 ESFJ 執政官 4人 12.9% 魏平政 、 吳秀華 、 蘇巧慧 、 何欣純 INTJ 建築師 3人 9.7% 李四川 、 張善政 、 高虹安 INFJ 提倡者 2人 6.5% 莊競程 、 陳素月 ENFP 競選者 2人 6.5% 陳玉珍 、 蔡易餘 ISTJ 物流師 1人 3.2% 徐欣瑩 INFP 調停者 1人 3.2% 沈伯洋 四維度 外向 24：7 內向 ／ 直覺 26：5 實感 ／ 情感 18：13 思考 ／ 判斷 28：3 感知 16 種人格僅 8 種出現，其餘掛零。資料：聯合新聞網整理。 製圖／聯合新聞網

ENFJ 主人公型（9人）

第一排左起、吳品叡、吳淑瑾、張啓楷；第二排左起張嘉郡、許淑華、陳亭妃；第三排左起劉建國、賴瑞隆、蘇清泉。聯合報系資料照

許淑華、張嘉郡、蘇清泉、劉建國、陳亭妃、賴瑞隆、吳淑瑾、張啓楷、吳品叡

這類人除了演說有感染力，也擅長讀空氣、能把個別選民的處境接上集體敘事，放在選戰裡就是很會跑基層、很會講「我們」、悲情或熱血牌打得自然。

相對的弱點則是太在意別人看法、面對必須得罪人的決策容易拖、迴避衝突。

ENTJ 指揮官型（9人）

鄭朝方、鍾東錦、柯志恩、吳宗憲、王忠銘、陳品安、温世政、周春米、邱建富

第一排左起王忠銘、吳宗憲、周春米；第二排左起邱建富、柯志恩、陳品安；第三排左起温世政、鄭朝方、鍾東錦。聯合報系資料照

僅差一處—F 換成 T，決策軸從「人和價值」換成「目標和效率」。

這類人為目標導向、擅長拆解問題、決斷迅速、說話直接；競選語言偏向「我要在幾年內做到什麼、錢從哪來」。

弱點是強勢、沒耐性、容易低估情感成本，在需要安撫的場合可能顯得冷硬，也較常被貼上獨斷的標籤。

ENFJ x ENTJ 的觀察點：

他們人格十分相似，真正的分野是當要說服別人時，ENFJ 訴諸「這對我們是對的事」，ENTJ 則訴諸「這行得通、我做得到」。

【ENFJ x ENTJ 】南投、高雄、屏東上演主人公指揮官對決

✦ ✦ ✦ ENFJ 主人公 對上 ENTJ 指揮官 三個縣市出現同樣的對決組合。ENFJ 訴諸「這對我們是對的事」，ENTJ 訴諸「這行得通、我做得到」。 南投縣長 許淑華 國民黨 現任 ENFJ 主人公 VS 温世政 民進黨 ENTJ 指揮官 高雄市長 賴瑞隆 民進黨 ENFJ 主人公 VS 柯志恩 國民黨 ENTJ 指揮官 屏東縣長 蘇清泉 國民黨 ENFJ 主人公 VS 周春米 民進黨 現任 ENTJ 指揮官 標示「現任」者為爭取連任；高雄市長為開放席次。人格與政黨無對應關係：三組 ENFJ 中兩位國民黨、一位民進黨。人格類型為自我陳述。 製圖／聯合新聞網

南投：ENFJ許淑華 VS ENFJ温世政

現任縣長對上政治素人。

許淑華上屆以近56%得票率當選，民進黨派出由賴總統推薦的牙醫師温世政參選。這組的結構最清楚：一邊是有行政資源與地方組織的現任者，一邊是靠專業形象和中央加持的空降者。

高雄：ENFJ賴瑞隆 VS ENTJ柯志恩

唯一的開放席次，兩人都是立委出身。

賴瑞隆在民進黨內初選驚險勝出，柯志恩則是二度叩關高雄。雙方都得從頭建立首長形象，是三組裡最接近「純風格對決」的一組。

屏東：ENFJ蘇清泉 VS ENTJ周春米

醫師對上律師，也是二度挑戰對上連任。

第二度挑戰屏東縣長的蘇清泉，對手是爭取連任的周春米。兩人分別是醫師與律師出身，職業背景的對比比人格標籤更具體。

【兩組同型內戰】雲林雙ENFJ主人公、苗栗雙ENTJ指揮官

✦ ✦ ✦ 兩組同型內戰 31 人裡只有兩個縣市，對手雙方測出同一種人格。 同一個標籤，選戰打法卻未必相同 。 雲林縣長 ENFJ 主人公 雙方同型 張嘉郡 國民黨 VS 劉建國 民進黨 兩人都是雲林在地立委，打的也是同一種選戰：地方派系與人情網絡。同型，同路數。 苗栗縣長 ENTJ 指揮官 雙方同型 鍾東錦 國民黨 現任 VS 陳品安 民進黨 同樣測出指揮官型，權威來源卻完全不同：一邊是行政資源與地方組織，一邊是律師專業與議題戰。 標示「現任」者為爭取連任。其餘同縣市對決皆為跨型組合。人格類型為自我陳述。 製圖／聯合新聞網

雲林縣長 ：雙ENFJ主人公 張嘉郡對劉建國

最不令人意外的一組。

兩位都是雲林在地立委、都走人情與地方連結的路線，地方也評估雙方局勢五五波。關鍵在劉建國能否做好「山海整合」、張嘉郡能否擺脫既是助力也是包袱的「張家班」，雲林將是 ENFJ 那套人際動員的戰場。

苗栗縣長 ：雙ENTJ指揮官 鍾東錦（現任）對陳品安

同型不同路徑。

鍾東錦是有行政資源的現任者；陳品安是台大財金與法律碩士出身，2013年在苑裡反瘋車運動擔任義務律師而與苗栗結緣，之後以無黨籍當選縣議員、再高票連任。兩人都測出ENTJ，但鍾的權威來自地方組織，陳則來自專業與議題。

【差距最大的組合】新北ESFJ蘇巧慧 VS INTJ李四川 四個字母有三個相反

✦ ✦ ✦ 四個字母， 三個相反 新北市長是整份名單裡差距最大的一組對決，雙方皆非現任。 蘇巧慧 民進黨 ESFJ 執政官 VS 李四川 國民黨 INTJ 建築師 外向 E 相反 I 內向 實感 S 相反 N 直覺 情感 F 相反 T 思考 判斷 J 唯一相同 J 判斷 兩人唯一相同的 J，正是名單最普遍的字母——31 人中 28 人是 J 型。人格類型為自我陳述。 製圖／聯合新聞網

按刻板印象，工程師重具體細節、律師重抽象推演，但這組卻完全顛倒。土木工程背景的李四川測出N（直覺型），律師出身的蘇巧慧測出S（實感型）。

兩人都是J。這意味著這場選戰不會是「有計畫的人對上隨機應變的人」，而是兩套都很有計畫的方案正面對撞—差別在方案的出發點。

除了人格站在天秤兩端，兩人的資歷也剛好互補得很整齊。蘇巧慧是三屆立委，雖然打過多次選戰卻沒管過市府；李四川雖然歷任高雄、新北、台北的市府要職，卻從未參選公職。面對侯友宜任滿的開放席次，這組對決的變數比人格標籤大得多。

INTJ李四川、張善政、高虹安：先有技術後有政治的建築師

✦ ✦ ✦ INTJ 建築師：三位技術官僚 共同點不是政黨，是路徑： 先有專業、後有政治 。特質為長期戰略、系統性拆解、靠方案不靠魅力。 李四川 國民黨 參選新北市長 土木工程出身，歷任雙北副市長 張善政 國民黨 參選桃園市長 現任 台大土木教授、科技業高管出身 高虹安 無黨籍 參選新竹市長 現任 資料科學背景，製造業大數據出身 對不上的一點：INTJ 的 I 是內向，但三人都得長期高曝光。鏡頭前的沉穩是專業訓練，不等於內向。人格類型為自我陳述。 製圖／聯合新聞網

三人的共同特徵：都是「先有專業、後有政治」的路徑，而不是從黨務或民代基層一路爬上來的。李四川是土木工程出身，長期在幾任市府主管重大工程；張善政從台大教授到科技業高階經理人，再進入政務體系；高虹安是資料科學背景，從製造業大數據領域轉入政壇。三人的公開語言也較少走情緒動員路線，自我定位都接近「解決問題的人」。

【唯一的內向＋感知】INFP沈伯洋挑戰首都台北市長

✦ ✦ ✦ INFP 調停者：唯一的內向＋感知 沈伯洋 民進黨 ・ 參選台北市長 31 人中僅 3 人是 P 型，沈伯洋是其中唯一的內向者。 和多數人相同的是思考方式，不同的是能量與節奏 。 I 內向 7 ／31 人 少數 N 直覺 26 ／31 人 多數 F 情感 18 ／31 人 多數 P 感知 3 ／31 人 少數 長條為名單中擁有該字母的人數。他的 N 與 F 都在多數這一側，真正的例外是 I 與 P——全名單僅 3 人是 P 型，另兩位（陳玉珍、蔡易餘）皆為外向。名單中另有數種人格同樣僅 1 人，此處聚焦於 P 型的稀有性。人格類型為自我陳述。 製圖／聯合新聞網

沈伯洋路徑與三位INTJ一樣不是從黨務爬上來，但性質不同。 李四川、張善政、高虹安是「先有專業、後有政治」的技術官僚；沈伯洋是「先有議題、後有政治」的倡議者—學界（犯罪學、法律社會學）與公民團體（黑熊學院共同創辦人）出身，靠假訊息與認知作戰的議題建立辨識度，再進入不分區立委，如今挑戰首都。