誰最會帶隊？31位縣市長MBTI揭密 李四川、蘇巧慧人格差很大
2026九合一大選候選人《MBTI人格測驗》大調查，帶讀者從不同角度認識候選人。本調查於今年7月完成回覆蒐集，部分候選人因行程或個人考量未參與，最終整理31位候選人的MBTI測驗結果，並從中發現有趣的人格分布與共通趨勢，讓選民可用另一種視角，拉近與候選人們之間的距離。
2026九合一選舉
31位縣市長候選人的MBTI人格類型當中，發現ENFJ「主人公型」與ENTJ「指揮官型」各有9人、合計18人，占比超過一半，兩大「帶隊型人格」意外成為主流。其中南投、高雄、屏東更上演主人公對決指揮官的不同風格較勁，柯志恩、賴瑞隆等人將如何展現各自人格特質，值得觀察，另外新北蘇巧慧和李四川則是其中最大差異組合，為選戰增添不同看點。
ENFJ 主人公型（9人）
許淑華、張嘉郡、蘇清泉、劉建國、陳亭妃、賴瑞隆、吳淑瑾、張啓楷、吳品叡
這類人除了演說有感染力，也擅長讀空氣、能把個別選民的處境接上集體敘事，放在選戰裡就是很會跑基層、很會講「我們」、悲情或熱血牌打得自然。
相對的弱點則是太在意別人看法、面對必須得罪人的決策容易拖、迴避衝突。
ENTJ 指揮官型（9人）
鄭朝方、鍾東錦、柯志恩、吳宗憲、王忠銘、陳品安、温世政、周春米、邱建富
僅差一處—F 換成 T，決策軸從「人和價值」換成「目標和效率」。
這類人為目標導向、擅長拆解問題、決斷迅速、說話直接；競選語言偏向「我要在幾年內做到什麼、錢從哪來」。
弱點是強勢、沒耐性、容易低估情感成本，在需要安撫的場合可能顯得冷硬，也較常被貼上獨斷的標籤。
ENFJ x ENTJ 的觀察點：
他們人格十分相似，真正的分野是當要說服別人時，ENFJ 訴諸「這對我們是對的事」，ENTJ 則訴諸「這行得通、我做得到」。
【ENFJ x ENTJ 】南投、高雄、屏東上演主人公指揮官對決
南投：ENFJ許淑華 VS ENFJ温世政
現任縣長對上政治素人。
許淑華上屆以近56%得票率當選，民進黨派出由賴總統推薦的牙醫師温世政參選。這組的結構最清楚：一邊是有行政資源與地方組織的現任者，一邊是靠專業形象和中央加持的空降者。
高雄：ENFJ賴瑞隆 VS ENTJ柯志恩
唯一的開放席次，兩人都是立委出身。
賴瑞隆在民進黨內初選驚險勝出，柯志恩則是二度叩關高雄。雙方都得從頭建立首長形象，是三組裡最接近「純風格對決」的一組。
屏東：ENFJ蘇清泉 VS ENTJ周春米
醫師對上律師，也是二度挑戰對上連任。
第二度挑戰屏東縣長的蘇清泉，對手是爭取連任的周春米。兩人分別是醫師與律師出身，職業背景的對比比人格標籤更具體。
【兩組同型內戰】雲林雙ENFJ主人公、苗栗雙ENTJ指揮官
雲林縣長 ：雙ENFJ主人公 張嘉郡對劉建國
最不令人意外的一組。
兩位都是雲林在地立委、都走人情與地方連結的路線，地方也評估雙方局勢五五波。關鍵在劉建國能否做好「山海整合」、張嘉郡能否擺脫既是助力也是包袱的「張家班」，雲林將是 ENFJ 那套人際動員的戰場。
苗栗縣長 ：雙ENTJ指揮官 鍾東錦（現任）對陳品安
同型不同路徑。
鍾東錦是有行政資源的現任者；陳品安是台大財金與法律碩士出身，2013年在苑裡反瘋車運動擔任義務律師而與苗栗結緣，之後以無黨籍當選縣議員、再高票連任。兩人都測出ENTJ，但鍾的權威來自地方組織，陳則來自專業與議題。
【差距最大的組合】新北ESFJ蘇巧慧 VS INTJ李四川 四個字母有三個相反
按刻板印象，工程師重具體細節、律師重抽象推演，但這組卻完全顛倒。土木工程背景的李四川測出N（直覺型），律師出身的蘇巧慧測出S（實感型）。
兩人都是J。這意味著這場選戰不會是「有計畫的人對上隨機應變的人」，而是兩套都很有計畫的方案正面對撞—差別在方案的出發點。
除了人格站在天秤兩端，兩人的資歷也剛好互補得很整齊。蘇巧慧是三屆立委，雖然打過多次選戰卻沒管過市府；李四川雖然歷任高雄、新北、台北的市府要職，卻從未參選公職。面對侯友宜任滿的開放席次，這組對決的變數比人格標籤大得多。
INTJ李四川、張善政、高虹安：先有技術後有政治的建築師
三人的共同特徵：都是「先有專業、後有政治」的路徑，而不是從黨務或民代基層一路爬上來的。李四川是土木工程出身，長期在幾任市府主管重大工程；張善政從台大教授到科技業高階經理人，再進入政務體系；高虹安是資料科學背景，從製造業大數據領域轉入政壇。三人的公開語言也較少走情緒動員路線，自我定位都接近「解決問題的人」。
【唯一的內向＋感知】INFP沈伯洋挑戰首都台北市長
沈伯洋路徑與三位INTJ一樣不是從黨務爬上來，但性質不同。 李四川、張善政、高虹安是「先有專業、後有政治」的技術官僚；沈伯洋是「先有議題、後有政治」的倡議者—學界（犯罪學、法律社會學）與公民團體（黑熊學院共同創辦人）出身，靠假訊息與認知作戰的議題建立辨識度，再進入不分區立委，如今挑戰首都。
本次專題邀請多位縣市長候選人參與人格測驗及文字問答，本文依實際參與及回覆情況呈現。測驗結果為參與者當下的自我評估，僅供認識人物及趣味參考，不代表政治立場、施政能力或選舉評價，未參與者亦不另作解讀。
文中31位參與者為截至7月10日的調查結果，實際候選人登記及資格認定，請以中選會公布資訊為準。
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