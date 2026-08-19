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賴清德宣布普發萬元 嘉義市長選戰參選人打福利牌拚選票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷推出「敢生、能養、有工作、住得起」的「在嘉成家」四大青年政策。圖／截自張啓楷臉書
藍白共推嘉義市長參選人、前立委張啓楷推出「敢生、能養、有工作、住得起」的「在嘉成家」四大青年政策。圖／截自張啓楷臉書

AI產業熱潮帶動股市經濟成長，政府稅收增加，經濟成長率創新高。賴清德總統宣布，明年中央總預算增列2357億元，在維持歲出入平衡、零舉債下，普發現金每人萬元，讓經濟成長成果全民共享。消息一出，讓年底選舉「福利牌」提前升溫，參選人端出福利搶攻選民。

2026九合一選舉

嘉市民進黨提名市長參選人、立委王美惠，立即推出與賴清德同框的圖卡，宣傳明年普發萬元現金福利好消息。王美惠表示，台灣實質經濟成長率預估由原先9.64%上修至11.05%，創下39年新高，這是全體台灣人共同努力打拼的成果。王美惠指出，這萬元不論是用來照顧家庭、支應孩子教育、陪伴長輩，或是在地方消費、支持店家與各行各業，都希望能實際減輕民眾生活負擔，也讓經濟成長的力量持續在地方循環。相關貼文獲得不少網友按讚。

面對民進黨祭出全民普發現金，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷，將福利政策鎖定青年，推出「敢生、能養、有工作、住得起」的「在嘉成家」四大青年政策，從出生、生養、就業到居住，提出對應方案。張啓楷表示，青年願不願意留在嘉義，最現實就是孩子生不生得起，誰來照顧、工作在哪裡，以及房子買不買得起。因此，他提出頭胎補助5萬元、第2胎10萬元、第3胎20萬元，降低年輕家庭生育負擔。

「能養」部分，張啓楷主張從出生到就學，完善育兒、課後輔導及安心照顧服務，讓父母放心工作；「有工作」拚產業、拚商圈，創造更多就業機會，讓青年留在嘉義看得到未來；「住得起」規畫推動青年合宜住宅，參考「可負擔住宅」制度，以合理價格協助青年成家，透過轉售限制避免炒作。從中央規畫普發現金，到地方拚福利政見，嘉市長選戰延伸到「誰能端出更有感福利」競賽。

王美惠則主打中央經濟成長全民共享，張啓楷鎖定青年成家與城市人口發展，年底選戰「福利牌」將成為重要攻防戰場。

賴清德總統宣布普發萬元，嘉市民進黨提名市長參選人、立委王美惠，立即推出與賴清德同框的圖卡，宣傳明年普發萬元現金好消息。圖／截自王美惠臉書
賴清德總統宣布普發萬元，嘉市民進黨提名市長參選人、立委王美惠，立即推出與賴清德同框的圖卡，宣傳明年普發萬元現金好消息。圖／截自王美惠臉書

嘉義 賴清德 王美惠 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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