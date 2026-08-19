林國漳稱宜縣民調「全贏」 吳辦：又在帶風向

宜蘭縣長選舉國民黨吳宗憲對上民進黨林國漳，林昨自稱「所有民調都是贏的」，連藍營票倉宜蘭市也領先，選情審慎樂觀；吳宗憲競辦批林「吹哨子壯膽」，反而證實宜蘭選情緊繃。

林國漳昨接受廣播節目專訪，表示從參選以來所有外部或內部民調「都是贏的，從來沒輸過」，藍白合之後的民調也都贏，但未說明領先數字。他說，宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等選民數多的選區都領先，連過去民進黨只贏兩次、軍公教人口多的宜蘭市也贏，因為他是宜蘭市人，同學、朋友在宜蘭市最多，有地緣優勢。

賴清德總統昨晚出席宜蘭綠營擴大幹部閉門會議，拉抬林國漳選情，打出「建設牌」允諾中央力挺宜蘭各項建設，民進黨有信心在宜蘭贏得勝選。副總統蕭美琴今天下午也赴宜蘭輔選，重點放在礁溪鄉。

吳宗憲（中）最近舉辦的「憲政熱映中」政策說明會及造勢活動，獲得民眾支持熱烈回響。圖／吳宗憲競辦提供

對林國漳說法，不少藍營地方人士存疑，甚至直斥「不可能、吹牛」。吳宗憲競辦發言人鄭皓文指出，依據競辦掌握民調，吳宗憲民調穩定上升，雙方「差距極小、互有領先」，不過終究只能作參考，仍要透過實際作為爭取選民認同。

鄭皓文表示，吳宗憲從舉辦「憲政熱映中」政策說明會、場場獲熱烈回響，到爭取南方澳漁港公設上架場、羅東工保地解編，幾個月內就推動促成縣府成立體育處等實際政績，相信宜蘭鄉親會選擇「真正有規畫、有能力、有做事的人」。

鄭皓文預判，從民進黨日前公布新北市、高雄市長選舉民調可以了解，宜蘭也會有「策略性民調」，例如與對手拉開差距，甚至「遙遙領先」云云，相信台灣民眾經歷大罷免後，深知民調可以操作，會理解藉由民調刻意帶風向的可能性。