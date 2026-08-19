選情初探／屏東市議員17搶12 四方激戰

屏東縣議員第一選區（屏東市）歷來為兵家必爭之地，共選出十二席（含婦女保障三席）。本屆最高票民進黨縣議員梁育慈獲黨徵召參選屏東市長，牽動版圖重整，檯面上有藍、綠、無黨籍及民眾黨共十七人表態參選，選情升溫。

相較傳統農業鄉鎮，屏東市屬新舊市區交錯，除既有地方組織與基本盤，選民結構藍大於綠，但近年中間選民動向成為勝負關鍵，現任席次民進黨三席、國民黨四席，其餘五席為無黨籍，多方競逐。

下屆議員選舉，民進黨採保守提名策略，議員李世斌深耕議會多年，主打城市文化與歷史建設，力拚七連任；方一祥基層穩固，尋求三連任；前議員李清聖曾參選市長，這次力圖重返議會。新人部分，縣長周春米前秘書蔡侑庭主打新世代參政與行動力，市民代表饒怡君以地方服務累積支持度，轉戰議員選舉。

國民黨完成整合後推出六人應戰，議員陳揚、黃明賢、蘇資婷力拚連任。陳揚形象清新、問政犀利，角逐三連任；黃明賢出身政治世家，關注重大政策，同樣挑戰三連任；蘇資婷深耕基層，組織實力不容小覷，另提名前議員陳哲蕙回鍋參選、這屆落選頭方華雄再戰，市民代表任峻賢轉換跑道，擴大藍營版圖。

無黨籍勢力依舊穩固，蔣家煌挑戰七連任、張平原角逐四連任及林明順尋求五連任，地方組織經營多年，具穩定基本盤，不易被政黨票擠壓。蔣月惠關注弱勢，又被稱「不分區」議員，抗爭現場都有她的身影。曾參選里長的律師龔書翩，轉戰議員跑道，以法律專業與公共政策訴求，爭取支持。

民眾黨由縣黨部主委林育先參戰，林具泛藍背景，象徵第三勢力插旗。地方評估，第一選區除藍綠之外，無黨實力雄厚，加上第三勢力，選局多變。梁育慈轉戰市長後，票源流動與中間選民傾向將成為決勝關鍵。