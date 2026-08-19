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藍拚北市過半 祭全選區配票「盼白營體諒」

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽談議員選舉配票制。記者楊正海／攝影
國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽談議員選舉配票制。記者楊正海／攝影

國民黨北市黨部昨拍板，下屆市議員選舉首度採取全選區配票，內湖、南港與中正、萬華除了配票，仍保留傳統責任里，其他四選區全「配票」，不配責任里，力求卅三席「全壘打」，國民黨單獨過半。

2026九合一選舉

市黨部主委戴錫欽指出，這一次選情較緊繃，首度把台北市十二個行政區、六選區全配票，力求議員席次極大化，也希望藍白「兄弟登山各自努力」。

配票方式，「內湖、南港」與「中正、萬華」採傳統的責任里配票，希望該區黨員按照責任里，把選票分配給特定的提名人。

其它選區部分，戴錫欽以自己的松山、信義區為例，五位提名人經過抽籤，按照身分證字號尾數一、二、三、四來投，每個人有兩個尾數。

四個提名人就按月分，就是所謂的「四季紅」，採一、二、三月，四、五、六月等春夏秋冬安排；至於像大安、文山區共八席，仍按照「季節」，每一季男生投某一位，女生投某一位，分成八個人。

外界關注台北市長蔣萬安是否替民眾黨議員參選人站台？戴錫欽指出，徵詢所有提名人意見後，大家都認同且理解藍白合作的重要性及必要性，且兩黨在北市議會也有合作基礎，不過為確保席次極大化，未來蔣萬安只會現身民眾黨「聯合造勢」場合，不會單獨站台。

戴錫欽表示，雖然顧及藍白合作，但也必須優先照顧自己的提名人，確保國民黨提名人能夠當選，才有過半可能性，希望民眾黨的朋友能理解、體諒。

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