綠營台南、澎湖選將 陳亭妃拚農漁業、吳淑瑾借鏡高雄

年底縣市長選舉逐漸升溫，民進黨台南市長參選人陳亭妃昨再次以ＡＩ動畫公布政見，提出台南農漁業的升級藍圖，讓農漁產品從「拚產量」走向「拚價值」；另外，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾昨到高雄參觀親子遊樂園區，表示若當選會借鏡高雄經驗，在重光媽祖園區打造親子遊樂園。

陳亭妃與副議長林志展等十多名市議員、議員參選人一起出席記者會，還展示「農業妃妃泰迪熊」、「漁業妃妃泰迪熊」，大談農漁政見。

「台南一年四季都有代表城市農漁產品，農漁民更是台南最重要的根基。」陳亭妃主張，建立完整農漁業資訊平台，整合氣候、產量、價格、市場與通路資訊，降低產銷失衡風險；強化災損通報ＳＯＰ，加速災情掌握與補助；串聯市場、量販零售及電商，完善冷鏈、加工與品牌行銷，要讓農產品賣得出去、賣得好，讓農民有保障、青年敢返鄉。

另外，澎湖縣長陳光復妻子、民進黨縣長參選人吳淑瑾與馬公市公所黃健忠一行人參訪由台鐵高雄機廠改造的親子遊樂園，市長陳其邁與立委、民進黨高市長參選人賴瑞隆等人陪同參觀；吳淑瑾說，親子遊樂園不會熱且通風良好，澎湖的媽祖園區有處寬廣的公有地，若順利當選，盼能比照高雄，促成室內親子遊樂場，打造全齡共融中心。

澎湖縣長選戰呈現「六搶一」，吳淑瑾說，對自己的選情非常有信心，以民進黨基本盤再爭取中間選民，一定會得到最後的勝利，另外，陳光復目前的病情穩定進步中，由於腦部重創需要時間療養，他需要更多空間與時間療傷。