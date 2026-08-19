快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營台南、澎湖選將 陳亭妃拚農漁業、吳淑瑾借鏡高雄

聯合報／ 記者謝進盛徐白櫻／連線報導
綠營澎湖縣長參選人吳淑瑾（前左三）昨參訪高雄親子遊樂園區，市長陳其邁（前左四）與市長參選人賴瑞隆（前左二）陪同。記者徐白櫻／攝影
綠營澎湖縣長參選人吳淑瑾（前左三）昨參訪高雄親子遊樂園區，市長陳其邁（前左四）與市長參選人賴瑞隆（前左二）陪同。記者徐白櫻／攝影

年底縣市長選舉逐漸升溫，民進黨台南市長參選人陳亭妃昨再次以ＡＩ動畫公布政見，提出台南農漁業的升級藍圖，讓農漁產品從「拚產量」走向「拚價值」；另外，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾昨到高雄參觀親子遊樂園區，表示若當選會借鏡高雄經驗，在重光媽祖園區打造親子遊樂園。

2026九合一選舉

陳亭妃與副議長林志展等十多名市議員、議員參選人一起出席記者會，還展示「農業妃妃泰迪熊」、「漁業妃妃泰迪熊」，大談農漁政見。

「台南一年四季都有代表城市農漁產品，農漁民更是台南最重要的根基。」陳亭妃主張，建立完整農漁業資訊平台，整合氣候、產量、價格、市場與通路資訊，降低產銷失衡風險；強化災損通報ＳＯＰ，加速災情掌握與補助；串聯市場、量販零售及電商，完善冷鏈、加工與品牌行銷，要讓農產品賣得出去、賣得好，讓農民有保障、青年敢返鄉。

另外，澎湖縣長陳光復妻子、民進黨縣長參選人吳淑瑾與馬公市公所黃健忠一行人參訪由台鐵高雄機廠改造的親子遊樂園，市長陳其邁與立委、民進黨高市長參選人賴瑞隆等人陪同參觀；吳淑瑾說，親子遊樂園不會熱且通風良好，澎湖的媽祖園區有處寬廣的公有地，若順利當選，盼能比照高雄，促成室內親子遊樂場，打造全齡共融中心。

澎湖縣長選戰呈現「六搶一」，吳淑瑾說，對自己的選情非常有信心，以民進黨基本盤再爭取中間選民，一定會得到最後的勝利，另外，陳光復目前的病情穩定進步中，由於腦部重創需要時間療養，他需要更多空間與時間療傷。

2026九合一選舉

延伸閱讀

選前100天決戰宜蘭！總統、副總統接連輔選 賴清德下令全力拉票

台中搶高齡票 江啟臣、何欣純各端老人福利

影／高雄親子遊樂園開幕湧入人潮 攀岩脫鞋、道路縫隙爆安全隱憂

整合危機 卓伯源嗆鄭麗文「輸掉彰化下台」

相關新聞

選情初探／屏東市議員17搶12 四方激戰

屏東縣議員第一選區（屏東市）歷來為兵家必爭之地，共選出十二席（含婦女保障三席）。本屆最高票民進黨縣議員梁育慈獲黨徵召參選屏東市長，牽動版圖重整，檯面上有藍、綠、無黨籍及民眾黨共十七人表態參選，選情升溫。

綠營台南、澎湖選將 陳亭妃拚農漁業、吳淑瑾借鏡高雄

年底縣市長選舉逐漸升溫，民進黨台南市長參選人陳亭妃昨再次以ＡＩ動畫公布政見，提出台南農漁業的升級藍圖，讓農漁產品從「拚產量」走向「拚價值」；另外，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾昨到高雄參觀親子遊樂園區，表示若當選會借鏡高雄經驗，在重光媽祖園區打造親子遊樂園。

雙北藍白競合…蔣萬安承諾集體站台 李四川「一起顧」

雙北藍白共用市長參選人母雞，議員選戰面臨競合，北市藍營初步共識是市長蔣萬安幫白營輔選採集體站台，避免幫個別參選人。新北市長參選人李四川跑行程時，議員參選人緊跟，李作法是「藍白小雞一起顧」，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，新北態度相對開放，對輔選界線沒訂得太僵固，最大目標是爭取選票極大化，藍、白或中間選都要爭取。

藍拚北市過半 祭全選區配票「盼白營體諒」

國民黨北市黨部昨拍板，下屆市議員選舉首度採取全選區配票，內湖、南港與中正、萬華除了配票，仍保留傳統責任里，其他四選區全「配票」，不配責任里，力求卅三席「全壘打」，國民黨單獨過半。

林國漳稱宜縣民調「全贏」 吳辦：又在帶風向

宜蘭縣長選舉國民黨吳宗憲對上民進黨林國漳，林昨自稱「所有民調都是贏的」，連藍營票倉宜蘭市也領先，選情審慎樂觀；吳宗憲競辦批林「吹哨子壯膽」，反而證實宜蘭選情緊繃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。