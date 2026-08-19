雙北藍白競合…蔣萬安承諾集體站台 李四川「一起顧」

雙北藍白共用市長參選人母雞，議員選戰面臨競合，北市藍營初步共識是市長蔣萬安幫白營輔選採集體站台，避免幫個別參選人。新北市長參選人李四川跑行程時，議員參選人緊跟，李作法是「藍白小雞一起顧」，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，新北態度相對開放，對輔選界線沒訂得太僵固，最大目標是爭取選票極大化，藍、白或中間選都要爭取。

李四川昨到新店出席餐會，李致詞一一介紹藍白參選人，未刻意強調黨籍，國民黨黃心華晚到場也沒被漏掉，李向民眾懇託「拜託大家都要支持，讓他們高票當選」。

輔選遊戲規則牽動藍白合作默契。新北有議員直言，藍白共用母雞，輔選力道拿捏上須在「展現大局誠意」與「安撫黨內小雞」之間維持平衡，拉抬過頭恐讓自己人不是滋味。

國民黨議會黨團書記長陳儀君說，新北可仿照北市集體站台模式，以新店選區為例，該選區國民黨高額提名，民眾黨也參戰，藍白在議員選局難免有競爭，聯合輔選而不是個別拉抬，能兼顧各方處境。

李四川競辦主任江怡臻說，李四川遵照藍白簽署的機制，包括聯合競選、選後聯合治理，共同政見也採納民眾黨政見，藍白在新北合作順暢，「個別議員參選人若有需要或邀約也會去」。

「三分靠母雞、七分靠自己。」國民黨議員呂家愷說，選戰無法完全仰賴母雞，個人能量也很重要。

「藍母雞、白小雞能相互加分。」民眾黨議員陳世軒說，新北白營與李四川維持良好合作關係，中和、汐止等選區，民眾黨參選人已掛出合體看板。陳世軒日前辦活動有邀李四川參與，陳說，對李而言，參與不同性質活動有助拓票，魚幫水、水幫魚。

蘇巧慧 敲定競總成立大會

參選人登記日為八月卅一日至九月四日，登記確定後，藍綠陣營首場大型造勢也將登場。民進黨市長參選人蘇巧慧九月五日在板橋第一運動場辦競總成立大會，首度挑戰萬人大場，這是蘇衝刺選戰基層組織動員與陸戰實力的觀測點。競總主委、前總統蔡英文將出席，展現大團結氣勢。

李四川競總預計九月十三日成立，地點選在距板橋第二運動中心不遠的一處空地，正緊鑼密鼓準備中。新北藍營首場大型造勢九月十二日晚間在板二，已申借場地，雙方相隔一周尬場拚聲勢。