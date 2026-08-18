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清大醫院難產成藍綠攻防 黃世杰批張善政不負責

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰。聯合報系資料照

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給國立清華大學蓋醫院和教學大樓，因清華合作對象打退堂鼓破局。國民黨桃園市長張善政昨表示雙方繼續朝科學教育館方向努力，引發競選連任對手、民進黨市長參選人黃世杰質疑不負責，遇到困難問題就往外推。

2026九合一選舉

黃世杰今晚出席同黨議員李光達舉辦的政見說明會指出，桃園快速成長，醫療量能卻沒有跟上，至今沒有專責兒童醫院，過去規畫的重大醫院建設也沒有順利落地。

黃世杰說，市府面對外界質疑，不斷強調醫院設置涉及中央審查、大學及醫療機構等不同權責，但重大建設本來就需要跨機關、跨層級協調，市長的責任正是整合土地、醫療機構與中央資源，而不是遇到困難就把責任往外推，「如果所有事情都等別人處理好，那市長的責任在哪裡？」

黃世杰表示，無論是爭取重大產業投資，還是推動市民迫切需要的醫療建設，考驗的都是市長有沒有能力整合資源、解決問題，更重要的是有沒有真正把桃園放在心上。桃園並不是沒有條件，而是需要有人把既有的優勢轉化成城市發展的成果，把停滯的事情重新推動起來。

桃園市新聞處長羅楚東指出，清大醫院案原本由清大主導，以BOT方式推動，高醫大退出後，清大重新辦理招商，但接連無人投標。考量土地使用不能持續空轉，市府最後決定與清大調整合作方向，改朝科教館方向規畫。

羅楚東表示，張善政上任後持續與中央協調，促成次醫療區域重新劃分，並推動桃園市立醫院落腳八德，同時規畫在大溪、觀音及復興設置3處分院，逐步補足不同地區的醫療量能；反觀黃過去擔任市府參議及立委，卻未能有效解決相關問題，「不如先檢視自己從政多年來，對改善桃園醫療資源做了哪些努力。」

黃世杰 張善政 清大 2026九合一選舉

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