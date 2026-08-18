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選前100天決戰宜蘭！總統、副總統接連輔選 賴清德下令全力拉票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
賴清德總統今晚出席宜蘭綠營擴大幹部會議，未對外開放，會中最後「宜蘭隊」大喊團結、凍蒜。圖／民眾提供
賴清德總統今晚出席宜蘭綠營擴大幹部會議，未對外開放，會中最後「宜蘭隊」大喊團結、凍蒜。圖／民眾提供

民進黨誓言年底拿下宜蘭重要選區，賴清德總統今晚出席宜蘭綠營擴大幹部會議，替縣長參選人林國漳拉抬選情，打出「建設牌」允諾中央一定力挺宜蘭各項建設；他對在場的黨公職、參選人及輔選幹部喊話團結，全力幫林國漳拉票，民進黨有信心在宜蘭贏得勝選。

2026九合一選舉

民進黨重視宜蘭選情，除了賴清德總統今晚輔選，副總統蕭美琴明天下午也要到宜蘭輔選且重點放在礁溪鄉。今晚的宜蘭綠營擴大幹部會議，閉門座談不開放，邀黨公職、參選人、輔選幹部及部分無黨籍參選人到場合計約300人，最後「宜蘭隊」大喊團結、凍蒜。

黨內重量級前輩輪番上台，前縣長林聰賢透露，曾邀請具備法扶與行政歷練的林國漳擔任副縣長；立委陳俊宇與秘書長徐國勇強力號召全黨團結，呼籲鄉親支持不畏辛勞。前代理縣長陳金德更以「實實在在，在地打拚」勉勵林國漳。

林國漳端出務實的施政藍圖，提出「勁水大縣章」治水防洪政見，產業面將引入高科技並推動農漁業轉型，交通面加強高鐵等聯外建設，社福面配合中央增進幼兒照顧，落實每年12000點、可多元使用的智慧敬老卡，讓「宜蘭製造」的林國漳帶領宜蘭成為全國矚目的品牌。

賴總統鼓勵士氣，團結力拚勝選。會後，由林國漳與韓瑩轉述總統談話，林國漳說，感謝總統特地來參加擴大的選務會議，總統會中提到如果宜蘭以後建設或社福等各方面需要中央配合，中央都會鼎力資助宜蘭相關建設。

韓瑩說，2026選舉宜蘭是非常關鍵的地區，選舉倒數100天，總統特別到宜蘭顯示對這個選區的重視，會中呼籲所有出席的黨公職及後援會幹部、鄉鎮市長及縣議員候選人一定要「團結」，幫助林國漳贏得這次選舉。

韓瑩指出，總統說林國漳是在地優質人才，中央會支持林國漳所提出宜蘭整體願景及主張，另外在場的所有黨公職及後援會幹部也都同聲表達要支持林國漳，全力幫林國漳在最後3個月努力拉票。

韓瑩說，總統提到自己是宜蘭女婿，其實選女婿就是要選這樣的，正派、溫暖的女婿人選，並引述前主席黃信介的觀點，肯定林國漳正是黃信介口中「正派的年輕人」，宜蘭是非常關鍵重要選區，總統有信心宜蘭一定要贏。

接近選前倒數100天，賴清德總統、行政院政委陳金德、前縣長林聰賢及劉守成等人今出席擴大幹部會議，全力幫縣長參選人林國漳拉票。圖／林國漳競辦提供
接近選前倒數100天，賴清德總統、行政院政委陳金德、前縣長林聰賢及劉守成等人今出席擴大幹部會議，全力幫縣長參選人林國漳拉票。圖／林國漳競辦提供

接近選前100天關鍵時刻，賴清德今晚出席宜蘭綠營擴大幹部會議，下令黨公職及輔選幹部全力幫縣長參選人林國漳拉票，明天副總統蕭美琴也要來輔選。記者戴永華／攝影
接近選前100天關鍵時刻，賴清德今晚出席宜蘭綠營擴大幹部會議，下令黨公職及輔選幹部全力幫縣長參選人林國漳拉票，明天副總統蕭美琴也要來輔選。記者戴永華／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 賴清德

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