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蘇巧慧掃街樂華夜市人潮爆棚 十多公尺人龍一路喊「凍蒜」
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚間前往永和樂華夜市掃街，一抵達夜市入口便吸引大批民眾包圍，現場一度擠得水洩不通；進入夜市後人潮持續增加，後方更拉出十多公尺長的人龍跟隨，不時有民眾高喊「蘇巧慧凍蒜」、「蘇巧慧加油」、「蘇巧慧市長」，氣氛熱絡。
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蘇巧慧表示，這是繼上周三重三和夜市後的第二場夜市掃街，當時就有不少支持者詢問何時要到永和、板橋等地。她也笑說，今晚到樂華夜市，看到現場聚集這麼多人，「有點嚇到我，也有點令人感動」，希望把握每一次與鄉親直接接觸的機會，讓更多市民了解民進黨新北團隊的準備。
蘇巧慧指出，民進黨新北團隊「都是最有熱忱、最有活力、最有願景的候選人」，今天包括中和地區張維倩、張志豪、永和地區許昭興、羅文崇一同到場。她表示，每到一個地方團隊幾乎都全員到齊，這不只是團結，也希望讓市民看見團隊爭取支持的誠意。
掃街過程中，不少攤商主動邀請蘇巧慧在攤位招牌上簽名，也有民眾拿著帽子、扇子、衣服等物品請她簽名留念，另有人送上玩偶、食物等小禮物。蘇巧慧一路逐一握手、合照，不時停下與攤商及民眾聊天，現場人潮也隨著她深入夜市越聚越多。
蘇巧慧也提到，上一次夜市掃街有許多支持者帶著應援小物替她加油，因此今天自己也準備小物，希望依照「應援規則」和大家交換。她說，希望市民持續用自己熱愛的事物替城市增添色彩，也期待以新的觀念、新的速度、新的方法，讓新北迎接新的時代。
她並強調，相信自己會是「新時代新北市最好的市長人選」，隨後與團隊高喊口號後正式展開掃街行程。
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