黃世杰批清大醫院破局 桃市府：「員外型政客」只想送地

民進黨桃園市長參選人黃世杰批評桃園市長張善政讓清大醫院案破局，市府新聞處長羅楚東今強調，清大醫院是由清華大學主導的BOT案，後續因合作的高雄醫學大學評估營運效益後退出，重新招商也無人投標，並非市府造成。他也批黃是「員外型政客」，只談無償提供土地，卻忽略醫院設置及營運面臨的實際問題。

羅楚東表示，回顧2024年清大與高醫大簽約合作推動清大醫院時，時任清大校長高為元曾公開感謝張善政協助處理土地撥用、病床數等問題，顯示市府並非沒有協助推動。後續高醫大基於營運考量退出合作，是合作團隊重新評估投資及營運效益後的決定，不能因此將責任歸咎於市府。

羅楚東指出，清大醫院案原本由清大主導，以BOT方式推動，高醫大退出後，清大重新辦理招商，但接連無人投標。考量土地使用不能持續空轉，市府最後決定與清大調整合作方向，改朝科教館方向規畫。

對於黃世杰的批評，羅楚東說，黃是典型的「員外型政客」，認為只要無償提供土地就完成責任，卻沒有面對後續醫院設置、投資及營運等實質問題。黃過去曾在前市長鄭文燦市府任職，也擔任過立委，如今質疑張市府，是否也應先說明自己任內如何處理桃園醫療資源不足問題。

羅楚東表示，張善政上任後持續與中央協調，促成次醫療區域重新劃分，並推動桃園市立醫院落腳八德，同時規畫在大溪、觀音及復興設置3處分院，逐步補足不同地區的醫療量能；反觀黃過去擔任市府參議及立委，卻未能有效解決相關問題，「不如先檢視自己從政多年來，對改善桃園醫療資源做了哪些努力。」