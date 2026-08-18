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沈伯洋拋青年政策…年度預算近30億 北市青年局批「天馬行空」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在黨中央舉行記者會，提出「城市青年基金」、「青年AI使用支持方案」、「台北青年圓夢基金計畫」三方案，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年更願意把未來留在台北。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在黨中央舉行記者會，提出「城市青年基金」、「青年AI使用支持方案」、「台北青年圓夢基金計畫」三方案，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年更願意把未來留在台北。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天再提青年加碼，搶攻青年選票，於青年政策記者會祭出三方案「城市青年基金」、「青年AI 使用支持方案」、「台北青年圓夢計畫」。不過北市青年局批評，沈的政策過於天馬行空，年度經費可能高達約29.5億，超過六都青年局年度預算總和的2倍，應說清楚財源，更應履行立委職責，請行政院長卓榮泰完成副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」才能實質幫助青年。

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青年局說明，AI工具補助就是全年度計畫，並非一年只補助3個月，符合資格的青年學生選修AI相關課程或參與青年局以戰代訓計畫，每年最高可獲得4000元AI工具補助，未來也將持續關注青年在AI學習及上的使用需求；針對青年國際交流計劃布局橫跨4大洲、10座城市；在職涯發展方面結合15家頂尖企業推動以戰代訓職涯銜接計畫，讓青年直接進入企業實務場域做中學。就業媒合也與勞動局合作辦理職涯就業博覽會，集結超過250家優質企業，提供青年多達1萬多個工作機會。

青年局表示，沈伯洋今日公布的政策內容粗估，整體年度經費可能高達約29.5億，超過六都青年局年度預算總和的2倍，光是城市青年基金，每年就預估需要18至20億元，青年局表示政策可以有理想，但應具體說明財源從何而來？如何長期支應？是否會排擠其他青年政策與市政建設？

青年局強調，沈對北市現行青年政策顯然不夠熟悉，卻一再提出天馬行空的政策主張，若沈真的認同政府應透過制度協助下一代累積人生第一筆資產，何不先請行政院長卓榮泰完成副署「台灣兒少成長及未來帳戶條例」？請先把立法委員應盡的職責做好，督促中央將已經完成立法的政策真正落實，這才是對青年負責任態度。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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