決戰彰化「等待阿美」？藍綠中常會明強碰 王惠美未表態出席藍中常會

民進黨及國民黨行動中常會明天下午在彰化「強碰」，各自在黨提名的縣長參選人競選總部拚場，凸顯「決戰彰化」的意志；受邀出席國民黨中常會的彰化縣長王惠美，至今仍未表態是否出席，受到藍、綠支持者關注，屆時可能要到最後時刻「翻牌」，才能確定。

民進黨中常會預定明天下午2時，在民進黨提名彰化縣長參選人陳素月位在彰化市延平路的競選總部舉行，包括黨主席賴清德、秘書長徐國勇及中常委都會參加，除陳素月外，各類參選人也獲邀參加，黨部人員表示，預期會擠爆總部；下午二時則舉行中常會。

國民黨則訂明天下午1時，主席鄭麗文在黨提名彰化縣長魏平政位在彰化市西勢街的競選總部，與魏平政錄製美食錄影，隨後與鄉鎮長及縣議員參選人合照，下午2時舉行中常會暨小組長授證，包括主席及3位副主席、中常委也都會出席中常會 ，黨籍彰化縣長王惠美也獲邀請參加，不過，至今仍未表態是否列席。

國民黨彰化縣黨部主席蕭景田說，依慣例行動中常會都會邀請當地執政的縣市長列席，也幾乎都會到場，明天在彰化舉辦的行動中常會，黨部也邀請彰化縣王惠美縣長列席，不過至今仍未回應是否參加，可能要等明天中常會舉行時，才會揭曉。

王惠美力挺新北市副市長劉和然參選彰化縣長未果，心結未解，至今都以公務繁忙及行政中立為由，仍未幫黨提名參選人魏平政站台，也未與主席鄭麗文會面，卻反而連兩天出席賴清德總統及行政院長卓榮泰的行程及同框，引起藍營基層反彈。

蕭景田表示，國民黨仍在「等」王惠美擔任魏平政競選總部主委，積極輔選魏平政，目前仍沒有其他備案。

民進黨行動中常會明天下午移師彰化，在黨提名的彰化縣長參選人陳素月暨彰化市長黃柏瑜聯合競選總部舉行。記者劉明岩／攝影