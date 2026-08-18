藍綠兩黨主席明到彰化 縣長王惠美去哪場？魏平政：縣政優先

總統賴清德、國民黨主席鄭麗文明（18日）將到彰化縣，縣長王惠美的動向備受關注。國民黨縣長參選人魏平政今表示，王惠美是現任縣長應以公務為重，請假助選一定落入口實、遭對手政黨大作文章，縣長要投入公務、未出現在黨主席選舉場合，並不奇怪。

總統賴清德、行政院長卓榮泰上周到彰化縣視察地方建設和長照成果，王惠美均陪同；國民黨主席鄭麗文到彰化縣助選，王惠美都沒現身。外傳藍營為此炸鍋，猛批王惠美提前棄保，藍營網民酸言酸語祝福陳素月挑戰30萬票成功，縣黨部主任委員蕭景田因此公開表示，邀請王惠美9月6日出席魏平政競選總部成立大會，接受擔任競選主委一職。王惠美至今沒回應。

藍營網民、縣政府參議柯呈枋抨擊魏平政是空降部隊，沒幾個人認識。國民黨縣黨部規畫分區「提名同志介紹會」，從社頭鄉起步，今到北斗區的埤頭鄉、田尾鄉、北斗鎮、溪州鄉（按舉辦時間順序）會同國民黨提名的在地縣議員、鄉鎮民代表向黨員陳述政見，魏平政藉此提高知名度。

面對外界關心明天國民黨主席鄭麗文再度彰化縣助選，總統賴清德到彰化市出席民進黨行動中常會，縣長王惠美動向再度受關切，會在國民黨選舉活動露面？或民進黨行動中常會的開會前後，利用時間面見賴總統？

魏平政說，王惠美還沒卸任，仍是彰化縣長，縣長應以推動和爭取縣政建設為優先，上班時間內本就應該陪同總統，找機會爭取建設，行政院長卓榮泰雖是周六來彰化縣，也是公務行程，縣長王惠美陪同實屬正常，若王惠美請假參加國民黨選舉活動、站台為他助選，對手陣營一定不放過和批判，他希望黨內同志理性思考，不要人云亦云徒增分裂。