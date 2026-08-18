選舉倒數102天！游盈隆點名六大風險　金門防境外介入成焦點

中央選舉委員會主任委員游盈隆今天以視訊方式參加金門縣選舉委員會選務工作會議，面對今年地方公職人員選舉進入倒數102天的關鍵階段，他提醒全國選務人員「繃緊神經、全力以赴」，尤其金門地理位置特殊，面對境外敵對勢力介入等風險，更應提前部署、提高警覺。

游盈隆表示，近期選務工作繁重，加上天候及交通因素，這次無法親自赴金門與地方選務夥伴交流，因此改以視訊參與會議；未來仍會安排時間親赴金門，與地方選務同仁面對面交換意見。

這也是游盈隆上任後第19次走訪各直轄市、縣市選舉委員會，目前已走訪全國約86%的選委會。他強調，距離今年選舉日只剩102天，選務工作已進入與時間賽跑的階段，各項工作都必須嚴謹推進，不能有任何鬆懈。

對於選務機關角色，游盈隆強調，中選會及所屬選舉委員會都應共同堅守「超然、公正、中立、客觀、專業」的「十字箴言」，與各政黨、候選人保持等距，絕不偏袒任何一方，為所有參選者打造公平、優質的競爭環境，讓選民能安心投票，維護選舉公正性及人民對選務機關的信任。

針對今年選舉可能面臨的風險與挑戰，游盈隆列出六大課題，包括「公投綁大選」、「不在籍投票改革」、立法院交付公投案的審慎處理、陸配參政權相關議題、AI與網路時代深偽影音對選情的衝擊，以及境外敵對勢力可能介入等。

其中，AI生成內容及深偽影音快速發展，可能讓假訊息以更逼真的影像、聲音混入選舉資訊環境；而境外勢力介入選舉，也可能透過網路操作輿論、散播錯假訊息。游盈隆特別提醒，金門因地理位置特殊，更應提高警覺，提前做好相關防範及應變工作。

游盈隆指出，台灣民主選舉長期受到國際肯定，關鍵就在於選務工作能維持公平、公正、公開及順暢運作。面對今年可能增加的選務工作量，全國選務人員應以「零差錯、零缺點」為目標，從制度、執行到應變環節全面把關。

他期盼包括金門在內的各地選務團隊通力合作，在選舉倒數階段穩健推進各項工作，共同守護自由選舉與台灣民主，讓今年選舉順利、圓滿完成。

中央選舉委員會主任委員游盈隆今日以視訊方式參加金門縣選舉委員會選務工作會議，圖為金門出席踴躍。圖/金門縣選委會提供