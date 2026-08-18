汽車業組後援會相挺 蘇巧慧推汽車展、銷售專業認證政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行「汽車業後援會成立大會」，現場氣氛相當熱烈。蘇巧慧說，非常感謝汽車業全力相挺，十年以來她在新北和大家一起打拚，深知產業的需要，未來她期盼可以帶領新北市府，舉辦「新北汽車展」，打造跨領域、跨地域的展售經濟，同時推動「汽車銷售專業認證」，讓新北的汽車銷售人員在全國脫穎而出，讓新北市府成為汽車業最堅強的後盾。

蘇巧慧提到，當今展售經濟強調「跨域結合」，她期盼不只要聚合新北車商舉辦汽車展，更要能串連在地商圈，以及影視音、內容產業、甚至餐旅觀光等產業，讓車展成為跨界活動，不只為汽車產業創造規模經濟效益，也期盼帶動地方產業發展，開創更多元的地方商機。

蘇巧慧表示，未來她希望在新北推動「汽車銷售專業認證」，透過市府牽線，結合公會與大專院校，透過產官學攜手建立專業、透明、具公信力的培訓和認證機制，藉此取得消費信任，建立更完善的市場環境，提升成交機會，讓新北的汽車銷售人員在全國脫穎而出。

蘇巧慧也說，非常感謝這段時間有越來越多好朋友願意站出來相挺，他們在這十年中都是真正有一起努力過、一起合作過，一起為共同的目標、理想奮鬥過的好朋友，未來會聚合更多的力量，不管是個人、還是團體，不管是早上4點的早市、晚上8點的夜市，每一區的新北隊議員幾乎都是全員到齊，我真的很感謝大家這樣站出來。