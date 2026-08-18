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吳子嘉爆鄭朝方家族豪華農舍大違建 縣府要查、鄭辦無評論

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉昨在「董事長開講」節目爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處豪華農舍有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。圖／取自Google Maps
美麗島電子報董事長吳子嘉昨在「董事長開講」節目爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處豪華農舍有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。圖／取自Google Maps

美麗島電子報董事長吳子嘉昨在「董事長開講」節目爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處豪華農舍有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。鄭朝方辦公室表示「沒有評論」；縣府表示，已函請竹東鎮公所查報，若有違規將依法查處。

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吳子嘉指出，根據新竹縣竹東地政事務所建物測量成果圖，該農舍核准面積約152坪，其中一、二層各約57坪、三層約38坪；但經空拍圖比對後，他質疑農舍另有大面積增建，違章總面積約148坪，若加計合法建物，整體規模已逼近300坪，違建面積幾乎與合法建物相當。

吳子嘉表示，該農舍土地及建物登記所有人為鄭朝方叔叔，但他接獲民眾檢舉，指鄭朝方疑透過借名登記方式成為「隱名共有人」，因此要求鄭朝方說明實際產權關係。他也質疑，農舍除增建外，另涉及農舍用地比例超限、農業用地未依規定使用，以及圍牆、擋土牆等設施是否合法等問題。

吳子嘉已於8月4日具名向新竹縣政府提出檢舉，要求派員勘查並依法處理。新竹縣政府表示，縣府已收到檢舉書，並於8月5日發文請竹東鎮公所依規進行查報，若有違規將依法查處。

吳子嘉更將農舍爭議與新竹縣長選舉連結，質疑鄭朝方若當選縣長，縣府將掌握違章建築及相關農地使用的行政查處權責，如今面對家族農舍違建及產權爭議未說明，未來如何讓選民相信能公正處理類似案件。

對於吳子嘉指控農舍違建、鄭朝方疑為隱名共有人等說法，鄭朝方辦公室今天表示「沒有評論」。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨在「董事長開講」節目爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處豪華農舍有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。圖／取自YT「董事長開講」
美麗島電子報董事長吳子嘉昨在「董事長開講」節目爆料，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族位於竹東鎮至善路的一處豪華農舍有約148坪違建，並質疑鄭朝方是「隱名共有人」。圖／取自YT「董事長開講」

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