新屋市場掃街 黃世杰：我最熟悉在地產業發展、都市計畫

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日上午回到家鄉新屋市場掃街，黃世杰表示，過去他兢兢業業替新屋打拚，一刻也不敢懈怠，現在參選市長，懇請新屋鄉親支持新屋子弟，讓懂在地的他當選市長，他會加倍努力建設新屋，讓家鄉再次閃亮。

黃世杰今日一早在競總主委范振修、桃園市議員陳睿生及地方里長陪同下，赴新屋市場掃街，過程中許多攤販送上菜頭、粽子，祝賀好彩頭、包中，家鄉熱情相挺，也讓黃世杰直呼滿滿感動、必定努力回報。黃世杰表示，新屋是他的故鄉，不但是魚米之鄉，也是沿海產業發展的重要地區，過去他就提出很多藍圖跟規劃，對於新屋人在意的產業發展、都市計畫，他絕對是最熟悉的。

黃世杰表示，未來的新屋在都市計畫開發後，要繼續建設好公園、新住宅、新校地，包含產業園區、新梅龍快速道路、農地適度解編開發、漁港周邊觀光基礎設施、永安漁港南岸整治，他擔任市長後也都要加速進行。

黃世杰說，過去承蒙新屋鄉親的支持，他日日夜夜都心繫家鄉、努力替家鄉服務，這次參選市長，懇請新屋鄉親支持新屋子弟當選，他會如同過去一樣，與新屋鄉親站在一起，加倍努力建設新屋，讓停滯3年多的家鄉再次閃亮。