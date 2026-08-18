北市議員選舉首度全選區配票 戴錫欽：以身分證尾數和「春夏秋冬」

國民黨北市黨部今拍板，台北市議員選舉首度採取全選區配票。市黨部主委、議長戴錫欽今表示，內湖、南港跟中正、萬華這兩個區除了配票，仍保留傳統的責任里，其他4個選區全部採取「配票」方式，不配責任里，力求33席「全壘打」，國民黨單獨過半。

戴錫欽指出，這一次選情比較緊繃，希望把議員席次極大化，也希望藍白之間大家「兄弟登山各自努力」，除了過去國民黨長期傳統所採取的「責任里」分配，有內湖、南港跟中正、萬華這兩個選區仍配責任里，另外4個選區大安文山、中山大同、松山信義、士林北投4個選區，經過協調後，不配責任里。

戴錫欽表示，內湖、南港跟中正、萬華這兩個區，用傳統的責任里配票方式，希望該區的黨員，按照責任里，來把票分配給特定的提名人。

至於配票方式，戴錫欽指出，這是第一次把台北市12個行政區、6個選區，全部採取「配票」的方式，也就是說，以自己的松山、信義區為例，總共有5位提名人，經過抽籤，每個人按照身分證字號的尾數1、2、3、4來投，每個人有兩個尾數；有4個提名人的就按照月份，就是所謂的「四季紅」就是1、2、3月，4、5、6月等，春夏秋冬的安排。

戴錫欽也表示，至於多個提名人的選區，就按照「月份」，就是所謂的「四季紅」，也就是「春夏秋冬」的安排。

例如比較複雜的大安、文山區，總共有8席，仍一樣按照「季節」，但每一季男生投某一位，女生投某一位，就分成八個人。

另外，外界關注的台北市長蔣萬安是否替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽指出，在徵詢所有提名人意見後，大家都認同且理解藍白合作的重要性及必要性，且國民黨與民眾黨在台北市議會也有合作基礎，過去市政推動上也有許多共同關心的議題，為確保席次極大化，未來市長蔣萬安只會現身民眾黨「聯合造勢」的場合，不會單獨站台。

至於民眾黨共有6人參選，若都辦「聯合造勢」蔣萬安是否站6次？戴錫欽表示，原則上以聯合造勢的場次為主，雖然顧及藍白合作，但也必須優先照顧自己的提名人，確保國民黨的提名人能夠當選，才有過半的可能性，這也希望民眾黨的朋友能夠理解、體諒。

國民黨北市黨部今拍板，台北市議員選舉首度採取全選區配票。圖／國民黨北市黨部提供

國民黨北市黨部今拍板，台北市議員選舉首度採取全選區配票。圖／國民黨北市黨部提供