遭疑普發現金去年不行、今年可以 蘇巧慧：合法、合憲就支持

賴清德總統宣布普發現金1萬元，不過國民黨新北市長參選人李四川今天要對手蘇巧慧回答為何去年不可以、今年就可以？民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，從過去到現在她的態度始終一致，普發現金只要合法、合憲，且是政院在評估財務後提出，這些條件都達成，全民共享經濟果實，她當然都支持。

蘇巧慧說，從蔡英文總統到賴清德總統，兩位總統因經濟治理能力好、經濟成果好，這已經是第五次發放全民共享金，這樣的態度和成果，應該是國人所樂見，我們也支持。

蘇巧慧說，未來我們希望台灣的經濟能夠繼續好，大家一起享有好的經濟成果。