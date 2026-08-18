藍批砍社宅、反對勞工宅 蘇巧慧：造謠

賴清德總統社宅政策縮水，新北市藍營認為蘇巧慧是幫兇。蘇巧慧今天受訪直言「國民黨說我砍社宅、反對勞工宅，這完全是造謠。」

蘇巧慧說，大家可以看一下這段時間談話與過去所有關於社宅質詢，態度都很清楚，她會成立「都市更新局」，全力加速都更，更新新北市的老舊街廓。

她也會推動「青年婚育宅」，讓年輕人有20年長住的試辦計畫，讓青年覺得新北市是一個友善生育的城市，也會推動「長者友善宅」、「學生宅」等等，讓不同族群都能夠住得更經濟、更舒適。

蘇巧慧說，對「勞工宅」只要中央、地方合作一起來防弊，她也認為這是一個可以推動的方向。