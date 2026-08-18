童子瑋募款小物大使黑柴哥哥亮相 從政理念「基隆的事，我來顧」

基隆市長參選人童子瑋今天公布他的募款小物大使，「黑柴哥哥」亮相。童說，黑柴哥哥的精神很簡單，就是「基隆的事，我來顧」，從孩子的午餐、公車和國道通勤，走進市民生活、聽見大家的需求，再把問題一件件解決，就是他想推動的「生活市長」理念。

民進黨縣市長候選人今天串連推出「TEAM TAIWAN拓荒探險隊」原創動物助選計畫，攜手群眾集資平台「嘖嘖」，進行募款小物宣傳。第一位原創角色「黑柴哥哥」，代表基隆市登場。

童子瑋說，基隆市是台灣頭，很榮幸能為跨縣市戰隊「打頭陣」，他會正式聘用「黑柴哥哥」當募款大使，跟青年朋友溝通競選理念爭取支持，讓募款小物除了支持競選，更成為市民認識候選人與市政理念的新入口。

童子瑋表示，他會聘用「黑柴哥哥」作為募款宣傳大使，未來會讓黑柴哥哥跟他對話互動，把政見用親切的方式、熟悉的語言告訴青年朋友，成為他深入地方、接觸市民的探險夥伴。

他說，「黑柴哥哥」代表著主動走進生活、傾聽需求並解決問題的行動精神，也呼應他從市民日常需求出發，成為基隆「生活市長」的主張。因為只有住在當地，跟市民一起生活，才能真正感受到市民的需求。

童子瑋指出，現在的政治溝通高度分眾，如果都是用傳統的政治語言，或是生硬的文字內容，很難接觸到更多不同的市民，因此他這次嘗試透過原創IP與趣味內容，就是期望能降低大家接觸政治議題的距離，讓原本對政治沒有高度關注的人，也能從角色開始認識候選人、理解市政主張，進一步創造更多對話的機會。

第一階段募款小物是「黑柴哥哥」貼紙組，以及童子瑋與幼福文化合作推出的互動繪本「遇到問題怎麼辦」。童說，希望透過趣味可愛的IP角色，讓爸媽跟小孩多互動增進感情，他相信大人只要願意多多相處，孩子就能用更多元寬廣的視角看世界，童子瑋募款小物網址為：https://www.zeczec.com/projects/t-ziwei。

基隆市長參選人童子瑋公布募款小物大使「黑柴哥哥」，第一階段募款小物是貼紙組和互動繪本「遇到問題怎麼辦」。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供