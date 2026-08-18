雙北藍白共用母雞...輔選戰略有共識 黃志雄：爭取選票極大化

雙北都是藍白共用市長參選人母雞，議員選戰面臨競合矛盾，輔選遊戲規則牽動藍白合作默契。北市藍營初步共識是，蔣萬安幫白營輔選採集體站台，避免幫個別參選人。國民黨新北市黨部主委黃志雄強調，藍白最重要的目標就是一起爭取選票極大化，不管藍、白或無黨籍的選票都要爭取。

國民黨新北市長參選人李四川在各選區跑行程時，白營小雞幾乎都跟在一旁，李在台上也會幫忙介紹，「藍白小雞一起顧」，新北有藍營議員直言，藍白共用母雞，輔選力道拿捏上，必須在「展現大局誠意」與「安撫黨內小雞」之間維持平衡，拉抬過頭恐讓自己人不是滋味。

黃志雄說，市長就是要選票極大化，競選基調就是要以市長為主、 議員為輔，藍白要一起努力，過去就已充分討論，目前也維持藍白合的基調。至於是否藍營基層有雜音? 黃志雄強調，整體大方向很重要，藍白就是要一起努力爭取選票極大化。