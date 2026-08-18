聽新聞
0:00 / 0:00
影／白營小雞跟牢牢 李四川拜票一視同仁全唱名還多了這暖心舉動
國民黨台北市黨部初步決議市長蔣萬安將不替民眾黨個別議員參選人站台，新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻表示，已有收到白營活動邀請，新北聯合競選氛圍非常濃厚。今午李四川出席新店綠竹筍暨春季優良茶頒獎活動時，藍白議員參選人都到場，李在台上致詞時除了一一點名藍白參選人外，就連遲到的選區議員也不忘唱名，疾呼要大家多幫忙協助讓這些人都高票當選。
2026九合一選舉
李四川今日與藍白小雞合體時，藍營現任議員及議員參選人都到場，另民眾黨議員參選人邸聖德也跟著李四川逐桌向民眾爭取支持，當李四川在台上一一介紹議員參選人時，並未刻意強調黨籍，他表示，今天現場的議員參選人包括有陳儀君、游皓麟、邸聖德及劉哲彰都要選大新店選區的議員，拜託大家多協助，黃心華這場人沒到，仍拜託大家也都要支持，都讓他們高票當選。
李四川在台上致詞時，先向得獎農友表達恭賀與感謝，他也提及前幾天才到五股綠竹筍產地體驗挖筍，深刻了解竹農凌晨摸黑採挖、忍受小黑蚊叮咬的辛苦，他並盛讚新北綠竹筍產量全國第一、品質優良，未來擔任市長會全力推銷新北優質農特產品、拓展更大市場，做新北農友最強力後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。