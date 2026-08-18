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賴清德宣布明年普發一萬元 李四川：請蘇巧慧解釋為何昨是今非?
賴清德總統昨宣布全民普發一萬元明年上路，但過去在野黨提案普發一萬元時，民進黨曾批這是「掏空國家」、「窮台」。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，去年在野黨所提出普發一萬元，包括蘇巧慧等民進黨委員都認為是會「窮台」，但今天倒過來，時間不到一年，現在又要普發一萬，才會產生質疑，蘇巧慧委員應說明為什麼去年不可以，今年就可以？原因是什麼？
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另，針對民進黨政府砍社宅、砍租補又擋新北勞工宅，李四川說，中央原來預定要蓋13萬戶社宅，現在砍為3萬戶，尤其是租金補貼，原來是由中央全部負責，現在卻要把補貼調降，由地方政府補貼，這個就是「中央請客、地方付錢」。
李四川強調，對於新北市提出「只租不售」的勞工住宅，內政部也不同意，這些都是中央對於地方提出政策的否決，而蘇巧慧委員現在還是立法委員，她應為新北市市民的權利來向中央爭取。
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