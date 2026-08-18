藍白合雙北不同調 新北白營：與李四川維持良好合作 雙方都有加分

國民黨台北市黨部宣布蔣萬安原則上不為民眾黨個人參選人站台，改採聯合站台模式。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻表示，新北市藍白合作氛圍濃，不跟進北市作法。民眾黨新北市議員陳世軒強調，新北白營與李四川維持良好的合作關係，雙方互相協助也有加分效果。

新北市議員陳世軒指出，民眾黨在新北市與李四川維持非常良好的合作關係，雙方經常在地方行程中碰頭，李四川也會協助介紹民眾黨的議員參選人。之前李四川曾親自出席他主辦的水樂園活動。另外新北市的中和、汐止等多個地區，民眾黨議員參選人已經與李四川合掛看板。

陳世軒說，國民黨與民眾黨合作是互相協助，民眾黨辦的活動性質與國民黨不同，有李四川這隻母雞來參與能增加活動熱度。對李四川而言參與不同性質的活動也能讓市民看到他不一樣的一面，具有加分效果。

民眾黨新北市板橋區市議員參選人林子宇則認為，在野黨之間是合作而不是合併，在議員多席次的選戰中，參選人本就應該各自努力，透過自身的政見與論述來取得選民支持，而不應僅僅依賴單一站台與否來決定選情。

林子宇說，有感受到新北藍白合作的善意，雙方已有善意的積累及具體的合作案例，另外李四川的公開行程也都歡迎民眾黨參選人參與，她認同發言人江怡臻展現的合作態度。新北在野合作的氛圍是全台灣最濃厚的，雙方一直保有互相幫忙的默契。

林子宇強調，在野合作最大的目標是讓民進黨在2026年的地方選舉中取得空前的慘敗，所以在野在合作上累積的善意，可以讓民進黨感受到壓力。

對於國民黨台北市黨部採取「不個別站台」的機制，林子宇表示尊重，並有信心民眾黨的參選人不會將此事放在心上，在野雙方秉持自己政黨的身分，互相有一些正向的互動這樣就可以了。

民眾黨新北市議員參選人陳語婕已掛出與李四川合體的看板。聯合報系資料照