沈伯洋青年政策：城市基金、AI卡、圓夢計畫

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，投資年輕人，就是投資台北。他拋出城市青年基金、青年AI使用支持方案、台北青年圓夢基金計畫3大方案，搶攻青年選票，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步。

沈伯洋等人在民進黨中央召開青年政策記者會，針對城市青年基金，沈伯洋說，規劃18歲至22歲青年，只要父或母居住在台北市，且本人設籍達到一定年限，市府每個月提撥新台幣1500元至專戶，採長期基金方式操作，並鼓勵個人增加存款擴大專戶本金，再搭配行政院的0到18歲成長津貼存款，讓青年22歲大學畢業後，可累積近50萬元的起步本金。

沈伯洋進一步說明，城市青年基金也依不同情境設計相應機制，針對弱勢青年市府提撥額度加碼至每月3000元，計畫期間納入財商教育課程，協助青年建立理財觀念後得以領取，若青年在計畫期間發生吸毒、詐騙等遭判刑，僅退還個人存款本金。

至於青年AI使用支持方案，沈伯洋表示，長輩有敬老卡，孩童有親子同行卡，今天他祭出青年AI卡，透過設立「台北青年AI使用平台」，作為串接不同AI模型的統一入口，有效管理AI使用額度、維護資安，未來更可以支持台灣人的AI新創，由市府當第一個買家。

沈伯洋也說，AI支持方案第一期，將提供設籍北市18至25歲大學及碩士班學生每月300元額度。針對AI密集課程，可由教師或學校申請，提高學生每月使用額度為500至1000元，支援課程學習與實作需求。至於專題、競賽團隊或需要大量資料與影音生成，另依計畫一次核給2000至1萬元。

沈伯洋指出，教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」迴響熱烈，他進一步提出延續性支持，針對參與計畫的北市青年，提供後續專業諮詢、培訓、場地及創業基金等資源，包含設「台北研究院」將海外人才接回台北，同時推出「台北青年圓夢計畫」。

沈伯洋說，這個計畫鼓勵北市青年自主提案，透過輔導機制協助青年赴海外實踐圓夢計畫，或以市政發展為主題，投入市政參與、實習及研究等，並藉由青年交流打造市民外交官，擴大並豐富無限城論壇。

此外，年底選戰加溫，沈伯洋繼成立美東、美西後援會後，也規劃9月12日在東京成立日本後援會。沈伯洋說，日本很近，可快閃前往，這段期間若進行國會外交或城市交流，可以把更多東西帶回來。