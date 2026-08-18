認同明年普發1萬元現金 陳亭妃強調民進黨說到做到

賴清德總統昨宣布政府明年將再普發1萬元現金引發話題，民進黨台南市長參選人陳亭妃今受訪表示，陳亭妃也認同賴清德總統決策，陳呼應賴總統的話說，台灣AI蓬勃發展帶動經濟成長紅利，應要讓全民共享。

陳亭妃今天公布最新AI動畫政見，以「四季農業・展現台南驕傲」為主題，陳亭妃偕同南市副議長林志展帶領市議員及陳秋萍、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳金鐘等10多名市議員及市議員參選人出席，眾人會後還一起合影呼口號展現勝選氣勢，市長選舉頓時升溫。

對於賴清德總統昨宣布政府明年將再普發1萬元現金，陳亭妃會後受訪時也認同，陳呼應賴總統的話說，台灣AI蓬勃發展帶動經濟成長紅利，應要讓全民共享，她說，政府已經編入明年預算，民進黨就是說到做到，不會只用嘴巴，在考量政府稅收是OK的，就會將福利嘉惠在人民身上。

她也提到，政府規畫自 2027 年起實施「0 到18歲成長津貼」，每人每月發放5000 元。其中0至未滿6歲每月全額發放5000元現金；6至未滿18歲則為每月領取2500 元現金，另外2500 元存入「兒少成長津貼專戶」由國家管理，滿18歲後可領回。