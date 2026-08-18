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台中市長選情起風了 醫示警「是真的」籲他承諾1事：一石二鳥

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為台中市長國民黨參選人江啟臣（左）與民進黨參選人何欣純（右）同時出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮。聯合報系資料照
圖為台中市長國民黨參選人江啟臣（左）與民進黨參選人何欣純（右）同時出席台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮。聯合報系資料照

2026台中市長之爭，新台灣國策智庫最新民調顯示，民進黨參選人何欣純逼近國民黨江啟臣，僅落後6.7%。時事評論者、醫師沈政男分析示警，何追上來是真的，建議江應破釜沉舟承諾落選也不回選立委，迫使何跟隨，打2026選戰順便打2028，一石二鳥。

2026九合一選舉

新台灣國策智庫公布2026台中市長參選人民調，江啟臣以42.8%領先何欣純的36.1%；看好度方面，48.2%的市民看好江啟臣當選台中市長、23.6%看好何欣純，雙方民調接近中。但因該智庫是在前總統陳水扁任內成立，有人質疑有機構效應。

但沈政男分析該智庫最新民調，他指出，該民調呈現的政黨板塊，仍是藍白略大於綠，無明顯不合理；對賴清德總統執政滿意度，結果不到40%，顯然也非明顯偏綠。此外，發表格式及問句與5月匯流民調完全一樣，應是同家民調公司所做。

沈政男進一步表示，經相關民調及數據前後相較，機構效應就可以抵銷，因此何欣純追上來是真的，江啟臣領先何欣純只剩6.7%；而兩人民調差距，近三個月縮減將近10%。為什麼何欣純追了上來？最可能原因就是苯駢芘致癌油事件。

同一份民調有講，苯駢芘致癌油事件，不滿意台中市政府表現的台中市民高達51%。這是最可能的原因。雖然如此，江啟臣勝選基本上還是沒問題，因為台中市基本盤仍是藍白大於綠，更重要的是，江啟臣個人條件與政見格局都贏何欣純。

但沈政男仍提醒，江雖然勝選機率高，但仍須小心，建議他應該向市民承諾如果落選不會回選立委，展現破釜沉舟，為台中市民服務的決心，同時也能逼使何欣純做出同樣承諾，在打2026選戰時，順便打2028，一石二鳥。

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