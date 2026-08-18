陳光復妻吳淑瑾向陳其邁取經 盼在澎湖複製室內親子遊樂園

澎湖縣長陳光復妻子、民進黨縣長參選人吳淑瑾今日到高雄參觀近日受歡迎的親子遊樂園區，在市長陳其邁解說下參觀園區規畫，大讚此處是小朋友放電的好地方。吳淑瑾說，陳光復目前穩定進步中，她對自己的選情非常有信心，以民進黨基本盤再拉取中間選民，一定會得到最後的勝利；澎湖夏天太熱、冬天東北季風太強，若當選會參考高雄經驗，選在重光媽祖園區打造室內共融親子遊戲空間。

吳淑瑾與馬公市公所黃健忠一行人參訪由台鐵高雄機廠改造的親子遊樂園，市長陳其邁與立委賴瑞隆、黃捷及多名湧言會市議員陪同參觀，眾人聆聽工務局長楊欽富簡報規畫構想及內部逾30項設施。

澎湖縣長六搶一，吳淑瑾表示，她對自己的選情深具信心，另外陳光復目前的病情是穩定進步中，由於腦部重創需要時間療養，他需要更多空間與時間療傷。

陳其邁沿途導覽解說，並帶領澎湖參訪團進入現場展示的黃線捷運車廂參觀。導覽結束後，吳淑瑾表示，高雄親子遊樂園的規畫非常理想，不會熱而且通風良好，值得澎湖借鏡，若當選會努力促成室內親子遊樂場，讓澎湖鄉親也擁有這樣的幸福空間。

「冬天擋東北季風、夏天擋太陽」吳淑瑾解釋，澎湖的夏天很熱，冬天東北季風可能達到八、九級，小朋友出來非常不方便；媽祖園區有處寬廣的公有地，若順利當選，盼能比照高雄這樣打造一個適合0至12歲、青少年及家長的全齡共融中心。

高雄親子遊樂園區的前身是台鐵高雄機廠，內部展示火車，開幕至今人潮不斷。記者徐白櫻／攝影

澎湖縣長參選人吳淑瑾（左三）今早參訪高雄親子遊樂園區，市長陳其邁、立委賴瑞隆等人陪同導覽解說。記者徐白櫻／攝影