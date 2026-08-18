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蘇巧慧新北首場大型造勢活動 9月5日登場可能有這位大咖
2026年底選舉即將進入倒數，藍綠陣營首場大型造勢活動也將登場。民進黨新北市長參選人蘇巧慧預計9月5日在板橋第一運動場舉辦競選總部成立大會，從過去各區的座談會，首度挑戰萬人大場。地方認為，這場成敗，將是蘇這800天經營下來，基層組織動員與陸戰實力的觀測點。
2026九合一選舉
蘇巧慧競選辦公室表示，過去一段時間主要透過座談會、掃街等方式與市民接觸，不過隨著選舉逐步進入下一階段，團隊也從基層走訪轉向大型活動，首場就選在板一舉辦萬人大造勢，宣告選戰進入新的階段。
據地方人士透露，當天除邀請各界貴賓到場，蘇巧慧競選總部主委、前總統蔡英文也預計會出席為蘇巧慧站台，希望展現團結黨內力量的象徵意義。
不過這場造勢活動的主角是蘇巧慧，其父、前行政院長蘇貞昌是否出席，目前並未確定，據悉不一定會到場，要把光環留給蘇巧慧。
民進黨市議員陳乃瑜也在臉書說，這不只是一場成立大會，也是所有關心新北未來、關心下一代的朋友一起相聚、互相打氣的時刻。
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