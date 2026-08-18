陳亭妃推AI農業動畫政見 泰迪熊造型玩偶加入團隊

民進黨台南市長提名人陳亭妃今天公布最新AI動畫政見，以「四季農業・展現台南驕傲」為主題，提出農漁業從制度、科技、產銷到市場的升級藍圖，讓農產品賣得出去、賣得好，讓農民有保障、青年敢返鄉，打造台南四季農漁業品牌。

記者會安排在永康桂田飯店舉行，陳亭妃偕同副議長林志展帶領市議員及陳秋萍、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳金鐘等10多名市議員及市議員參選人出席，眾人會後還一起合影呼口號展現勝選氣勢，市長選舉頓時升溫。

記者會現場也有兩位可愛新夥伴正式加入「妃團隊」—「農業妃妃泰迪熊」與「漁業妃妃泰迪熊」。其中，農業妃妃泰迪熊以斗笠、白吊嘎、毛巾及金黃稻穗呈現農村意象；漁業妃妃泰迪熊則穿上防水青蛙裝，搭配回收廢棄漁網製成的小漁網，將永續理念融入設計，象徵「跟著土地一起生活、迎著海風帶著豐收回家」。

陳亭妃表示，台南一年四季都有代表城市農漁產品，農漁民更是台南最重要的根基。她主張建立完整農漁業資訊平台，整合氣候、產量、價格、市場與通路資訊，降低產銷失衡風險；強化災損通報SOP，加速災情掌握與補助；同時串聯觀光、傳統市場、量販零售及電商，完善冷鏈、加工與品牌行銷，讓台南農漁產品從「拚產量」走向「拚價值」。

她指出，中央目前已逐步建立農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金「三保一金」保障體系，未來將串聯中央與地方資源，讓青年返鄉有制度、農民打拚有保障，更讓「台南味」走向全台、走向世界。

陳亭妃表示，農漁業不只是產業，更是台南飲食文化最深厚的底蘊，因此以大家熟悉的泰迪熊為載體，讓年輕世代更親近土地與海洋。

民進黨台南市長提名人陳亭妃今天公布最新AI動畫政見，以「四季農業・展現台南驕傲」為主題，眾人會後還一起合影呼口號展現勝選氣勢。記者謝進盛／攝影