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林國漳稱民調一直領先 吳宗憲陣營回諷「吹哨壯膽」兩人差距極小

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲競辦表示，吳宗憲努力服務宜蘭三年多來，看到不少亮眼成績，相信鄉親會選擇「有規劃、有能力、有做事的人」。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲競辦表示，吳宗憲努力服務宜蘭三年多來，看到不少亮眼成績，相信鄉親會選擇「有規劃、有能力、有做事的人」。圖／吳宗憲競辦提供

針對民進黨宜蘭縣長參選人林國漳上午在廣播節目說自己的民調一直都領先，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文表示，以往民進黨選舉，都是由其他公民團體或媒體揭露民調，鮮少由候選人自行宣稱領先，這反而證實宜蘭的選情緊繃，更讓人覺得林自曝民調是「吹哨子壯膽」。

2026九合一選舉

林國漳今上午接受廣播節目專訪時自曝「所有民調都是贏的」趨勢未變，就連軍公教藍營票倉的宜蘭市，他也領先。這段受訪結束後引起討論，藍營有在基層跑行程的縣議員及鄉鎮市長對於林國漳的說法存疑，甚至有人說不可能、吹牛。

吳宗憲競辦發言人鄭皓文指出，依據競辦掌握民調，目前雙方處於極小差距、互有領先的狀態，且吳宗憲民調呈現「穩定上升」趨勢，不過民調終究只能作為參考，候選人仍要透過實際作為爭取選民認同。

鄭皓文表示，吳宗憲從舉辦「憲政熱映中」政策說明會、場場獲熱烈迴響，到爭取南方澳漁港公設上架場、羅東工保地解編，幾個月內就推動促成縣府成立體育處等實際政績，相信宜蘭鄉親會選擇「真正有規劃、有能力、有做事的人」，帶領宜蘭走新路。

鄭皓文也提醒，由民進黨日前公布新北市、高雄市長選舉民調清楚了解，宜蘭一定也會出現「策略性民調」，例如與對手拉開差距，甚至「遙遙領先」云云；台灣民眾經歷大罷免後，深知民調可以操作，藉由民調刻意帶風向的可能，未來吳宗憲堅持持續一步一腳印，爭取鄉親支持，有信心贏得勝選。

吳宗憲最近舉辦的「憲政熱映中」政策說明會及造勢活動，獲得民眾支持熱烈回響。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲最近舉辦的「憲政熱映中」政策說明會及造勢活動，獲得民眾支持熱烈回響。圖／吳宗憲競辦提供

吳宗憲最近舉辦的「憲政熱映中」政策說明會及造勢活動，獲得民眾支持熱烈回響。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲最近舉辦的「憲政熱映中」政策說明會及造勢活動，獲得民眾支持熱烈回響。圖／吳宗憲競辦提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 吳宗憲

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