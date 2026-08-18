雙北藍白合兩種風貌? 江怡臻：新北藍白合作氛圍濃

距離年底縣市長選舉進入倒數一百天階段，外傳國民黨北市黨部上周初步共識，市長蔣萬安不會幫民眾黨議員參選人站台。國民黨新北市長參選人李四川競辦主任、新北市議員江怡臻今接受專訪表示，李四川配合藍白黨部的規劃，目前已收到白營一些邀請，新北聯合競選的氛圍非常濃厚。

江怡臻今接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪透露，民眾黨有很多小雞已跟李四川、黃國昌、柯文哲甚至蔣萬安合掛看板，白營也有不少議員候選人跟李四川一起跑行程。李四川一切遵照國民黨和民眾黨簽署的聯合機制，包括聯合競選、選後聯合治理，共同政見目前也採納了一些民眾黨的政見，藍白在新北市合作非常順暢。

談到新北選情，江怡臻評估，民進黨新北市長參選人蘇巧慧雖然搬來很多救兵，找來蔡英文擔任競選總部主委、正國會林右昌、林佳龍也都去拜會過，但還看不出整合，感覺蘇系仍是孤軍奮戰，李四川的民調穩定領先6到7％，但仍不敢鬆懈，整天跑透透。

江怡臻更指蘇巧慧常用的三招，第一招滿街掛巨幅看板，第二招蹭侯友宜，第三招蹭賴清德。由於新北市北漂族非常多，江怡臻三問蘇巧慧，賴政府社會住宅跳票、租金補貼縮水、否決新北自建勞工宅，蘇巧慧應該要說清楚究竟支持的是民進黨的黨意？還是新北市的民意？至於侯友宜多次和李四川同台，都強調全力支持李四川順利接棒，蘇巧慧不用分化、見縫插針。

談到雙北共治，江怡臻以日前大獲好評的北市大稻埕煙火為例，當天李四川也在新北三重端觀看煙火，李四川和蔣萬安兩人立刻通了電話，希望年底當選後，明年一起在淡水河兩岸見證美麗的夏天，這就是雙北共治的精神。