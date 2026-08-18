何欣純允諾當選台中加碼普發現金 盧秀燕：台中沒超徵問題

賴清德總統昨天宣布，今年經濟成長率可望創39年新高，AI紅利全民共享，明年將增列2357億元，普發現金每人1萬元。民進黨立委、台中市長參選人何欣純今表示，若她年底當選，一定加碼，會馬上盤點財政，在明年議會第一會期就提出追加預算。對此，台中市長盧秀燕表示，台中沒有超徵的問題，且台中稅收不足。

何欣純今天上午拜會民進黨台中市議會黨團，表示賴總統昨天已經宣布明年要普發1萬元，她今天特地拜會黨團，是因為若當選市長要推動普發現金，需要議會的支持。

何欣純說，感謝中央明年要普發現金，她若當選，台中市一定加碼，如果財政許可且得到議會支持，明年一定普發現金；明年度台中市政府的總預算是由現任市長盧秀燕的市府編列，目前沒有編列任何普發現金預算，因此假若自己年底順利當選，會馬上盤點財政，最快速度提出追加預算案。