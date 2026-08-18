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李烈薦蘇巧慧是父母官不二人選 「會把市民放在心裡面」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布新社群影片，由台灣傑出電影工作者、重量級監製李烈現身力挺蘇巧慧。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布新社群影片，由台灣傑出電影工作者、重量級監製李烈現身力挺蘇巧慧。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發布新社群影片，由台灣傑出電影工作者、重量級監製李烈現身力挺蘇巧慧，李烈大讚蘇真誠且溫暖，有出色組織力與執行力，無論蘇巧慧有何目標，她都會全力相挺，力薦蘇巧慧是擔任父母官的不二人選，「如果這樣的人不可以當父母官，那什麼樣的人可以？」

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李烈表示，在與蘇巧慧多次互動的過程，她發現蘇巧慧能快速從問題中找到徵點、提出解方並和團隊快速執行，具備強大的組織力、執行力。身為監製的李烈談及蘇巧慧的高效率和執行力，不禁盛讚蘇巧慧「果然是受過製片的訓練。」

談及兩人相識過程，李烈提及多年前她在新媒體暨影視音發展協會與蘇巧慧首次見面，便被蘇巧慧的溫暖與真誠所感動。

李烈觀察到，即便行程繁忙，蘇巧慧每次來到現場後也從未坐下用餐，而是充滿活力、熱情地穿梭全場，把握機會與每一位影視音工作者深入交流，並堅持待到活動尾聲才離去。蘇巧慧這份對於影視音產業的重視，讓李烈深受感動，並強調「她是真的在乎。」

李烈指出，無論蘇巧慧的目標為何，她都會全力支持，因為蘇巧慧是能夠讓人信任的人，而蘇巧慧所展現出的同理心及專業，正是理想父母官最需要的特質，蘇巧慧若能擔任重任，絕對是那個「會把市民放在心裡面的人。」

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