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陳時中諷蔣萬安「帥但面目猙獰」 盧秀燕：選輸了 不要一直攻擊萬安

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台北市長蔣萬安遭行政院政委陳時中諷「說帥不為過，但面目猙獰」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安遭行政院政委陳時中諷「說帥不為過，但面目猙獰」。記者曾吉松／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋日前與行政院政委陳時中同台出席牙醫師後援會成立，陳時中諷北市長蔣萬安「說帥不為過，但面目猙獰」。台中市長盧秀燕今日表示，陳時中與蔣萬安選過市長選輸了，「當然看蔣萬安都不順眼」，建議其選完就算了，大氣一點，不要一直攻擊萬安。

2026九合一選舉

陳時中16日出席沈伯洋百工百業首場後援會，致詞時提到北市長蔣萬安長得帥，但面目猙獰。對於「顏值」屢被提及，蔣萬安昨受訪表示，「從不以此來做文章」。

盧秀燕指出，陳時中政委與蔣萬安選過市長選輸了，「當然看蔣萬安都不順眼」，一般民眾看蔣萬安，應該會覺得很英俊正派，建議陳政委選完就算了，大氣一點，不要一直攻擊萬安。

盧秀燕 蔣萬安 陳時中 2026九合一選舉 台北市選舉

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